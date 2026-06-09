お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日までに更新された中京テレビ「太田上田」の公式YouTubeに出演。最近の自身の近況やメディアに触れて感じた思いを赤裸々に打ち明けた。太田は同チャンネルの前回配信で、女性誌が毎年実施する「不快な司会者ランキング」で1位を獲得してしまったと告白。嫌われてもいい芸風でやってきたというが、いざ1位となると落ち込むこともあるといい「やっぱり年ですかね。だんだん気が弱くな