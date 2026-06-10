お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、9日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、お笑いタレント玉袋筋太郎の芸能生活40周年パーティーの裏話を語った。パーティーは6日、東京・明治記念館で開かれ、玉袋より芸歴が2年下の太田も招待されたという。冒頭から「玉袋はね、恐らく明治記念館、出入り禁止だと思う」と毒を吐いた。近い席には、放送作家でタレントの高田文夫、テリー伊