将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月20日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で第4局の対局を行っている。2日目午前のおやつには、藤井王位が「もちパイ」、永瀬九段はおやつ4種を選んだ。

【映像】ボリューミー！藤井王位が選んだ“もちパイ”

藤井王位の防衛達成か、星取りで後がない永瀬九段が踏ん張るか。大注目の中で行われている王位戦第4局・宗像対局は、封じ手の開封から対局が再開され、両者にとって勝負所を迎えている。

午前のおやつには、「宗像グルメ勝負めしプロジェクト」として勝負めし候補10店舗・勝負おやつ10店舗のメニューリストの中から、「もちパイ」を注文した。サクサクのパイ生地で粒あん入りの大福を丸ごと包んだ逸品で、1つでもボリュームはたっぷり。厳しい戦いの中でのパワーチャージにぴったりのおやつだった。

注目の藤井王位が選んだおやつとあり、ABEMAの視聴者も「餅入りおいしそう」「これ結構な量だよね」「餅入ってるなら食事に近いよね」「外サクサク中もっちもち」「おいしそう」と興味津々の様子だった。

一方、永瀬九段は「宗像どらやき」、「鎮国饅頭」、「赤間宿もなかサブレ」、「白いバウムクーヘンキャレブランシュ」の和洋4つのメニューをオーダー。開催地の宗像市で愛される菓子3種と、宗像産の素材にこだわって作られたしっとり食感のバウムクーヘンを選んだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）