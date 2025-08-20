人気まんが6作品をデザイン！少女雑誌『りぼん』とのコラボアイテムが「3COINS」で発売

3COINSが、創刊70周年を迎えた少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボを実施。オリジナルアイテムが多数発売されます。

『りぼん』は、1955年8月創刊の少女まんが雑誌。メイン読者層は小学校高学年から中学生の女子。「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の少女まんがファンから熱い支持を得ています。

今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場。『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』のグッズが発売されます。

ラインナップは全92アイテム！『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、あの日、あの時のときめきがよみがえるアイテムばかり♡

3COINS × 少女まんが雑誌『りぼん』コラボアイテムは、2025年9月6日（土）から発売されます。※発売日の9月6日（土）は購入希望者に対して事前抽選が行われます。加えて購入個数制限が設定されます。

3COINS × 少女まんが雑誌『りぼん』コラボアイテム