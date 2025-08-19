¡ÖºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡×¥¤¥¿¥ê¥¢Ä¶Ì¾Ìç¤¬¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤ÎÆüËÜ¿ÍDF¤ËÀÜ¿¨¤«¡ªÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´üÂÔ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¶¯¹ë¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã»þÂå¤Ë¥»¥ê¥¨A¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É¾È½¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÉÚ°Â¤ÎÂ¸ºß¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¤¿¤Ó¤Ë±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉÚ°Â¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶½Ì£¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î²Æ¤âÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¡£
¡ØNotizie Inter¡Ù¤Ï£¸·î17Æü¡¢¡Öº£»Ô¾ì¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ÊÁ°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥È¥ß¥ä¥¹¤ÏºÇ¹â¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï»Ô¾ìºÇ¸å¤Î¿ôÆü¤òÂÔ¤Á¡¢ÍÍø¤Ê·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥Ö¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£CB¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¾SB¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥¢¥Á¥§¥ë¥Ó¤¬37ºÐ¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤¤¬33ºÐ¤È¹âÎð²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¸òÂå¤Ë¸þ¤±¤¿DF³ÍÆÀ¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥Ñ¥Ð¡¼¥ë¤òÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÚ°Â¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÌäÂê¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ä¹Í§¤ËÂ³¤¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¿ÊÅ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
