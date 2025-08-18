

5月16日、債権者より破産を申し立てられていたMPH（株）（大田区）は8月18日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には島田敏雄弁護士（LM虎ノ門法律事務所、港区虎ノ門1−15−12）が選任された。破産管財人ホームページ （https://www.mph-kanzai.jp/）が開設され、FAQなどを掲載する予定。



未施術の顧客を含めた債権者約20万人に対して、負債総額は約260億円が見込まれる。



