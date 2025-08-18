Ｈｍｃｏｍｍが大幅反発、ファンタラクティブからＤＸパートナー事業を譲受 Ｈｍｃｏｍｍが大幅反発、ファンタラクティブからＤＸパートナー事業を譲受

Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>が大幅反発している。前週末１５日の取引終了後、ウェブコンテンツやアプリの企画・開発・運営を手掛けるファンタラクティブ（東京都中央区）から、８月３１日付でＤＸパートナー事業を譲受すると発表したことが好感されている。



ファンタラクティブは、ユーザー体験（ＵＸ）とインターフェース（ＵＩ）の領域に特化したデザイン技術を強みに、ＤＸパートナーとしてプロダクト戦略のコンサルティングから実際のＷｅｂシステム開発までの業務を提供しており、今回の事業譲受によりＨｍｃｏｍｍのプロダクトにおけるＵＩ／ＵＸの内製化を進めるのが狙い。譲受価額は２３００万円。なお、２５年１２月期業績予想への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS