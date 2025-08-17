育児に仕事、さらに家事もこなすママは毎日時間との闘いですよね。自分の時間やゆっくりする時間なんてないのが現実。それでも家族のために一生懸命頑張っているのです。ただ、夫がいつまでも独身のノリで、家事や育児に非協力的だとストレスが溜まりますよね。しかも、女友達と普通に飲みに行く人だと、さらにイライラが募ります。今回は、女友達と毎晩飲み歩く夫の話をご紹介いたします。

女友達と飲みに行く

「育休後、職場復帰をして毎日フルタイムで働いています。仕事を終えると子どもを保育園に迎えに行き、スーパーで買い物をして急いでごはんを作って、お風呂に入って寝かしつけをして……。毎日こんな生活をしているけど、夫は毎晩のように飲んで帰ってきます。しかもその相手というのが、大学時代からの女友達なんです。夫は『あいつは男みたいなもんだから』『てかすでに男だよな』と言ってるけど、毎日夜遅くまで2人きりで飲んでるって変ですよね？ 夫は本当に友達としか思ってなくても、相手はどう思ってるかわからないし。だって既婚者で子どももいる人を毎日飲みに誘うって、ちょっと感覚がズレてません？ もしかしたら、夫のことを狙ってるのかも。私的には、友達っていう立場を利用している女にしか思えませんね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 常識的に考えて、男友達が結婚したら自分から誘ったり2人きりで会ったりするのは、奥さんに誤解されそうなので控えますよね。旦那さんも、男みたいな女だと言っている時点で、いかに鈍感でデリカシーがないかがよくわかります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。