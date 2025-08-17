¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÇÈÍð´Þ¤ß¤Î»¥ËÚµÇ°¡¡¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼ÂÀÓÇÏ£²Æ¬¤¬·ã¥¢¥Ä¤ÊÇÛÅö¤ò±é½Ð¤«
¡¡¿¿²Æ¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢£ÇII»¥ËÚµÇ°¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬£¸·î17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤Î£ÇII¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ìÀþµé¤ÎÇÏ¤â½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍÁê¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£Ä¹´üÂÚºß¤ÇËÌ³¤Æ»¶¥ÇÏ¤ò¼èºàÃæ¤Î¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÀÅÄ¾°¼ùµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££Ç£ÉÇÏ¤â¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢Æ±ÇÏ¤Ïº£Ç¯£²Àï¤¬°Æ³°¤Ç¡¢ÃÇÁ³¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Íâ¡¹½µ¤Î¡Ø£ÇIII¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤À¤Ã¤¿¿·³ãµÇ°¤¬º£Ç¯¤«¤éÊÌÄêÀï¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¼ÂÀÓÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¤ä¤ä¾®Î³¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿»¥ËÚµÇ°¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤ÏÇÏ·ôÍ½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö»¥ËÚµÇ°¤Ï¤â¤È¤â¤È£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬13Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°Áö¤ÇÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤ÀÇÏ¤â¤ï¤º¤«£´Æ¬¡£¼ÂÀÓÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¥Ä´ÇÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇÈÍðÍ×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ï¤½¤â¤½¤âÇÈÍð´Þ¤ß¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Î£³Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËüÇÏ·ô¡£10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³ÛÇÛÅö¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ëº®ÀïÌÏÍÍ¡£»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¤ÊÇÛÅö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤Ï£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡Ê¤»¤ó£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
»¥ËÚµÇ°¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡¡photo by Sankei Visual
¡Öº£²ó¡¢Á°Áö¤Î£ÇIII¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¡Ê£²·î22Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç3400£í¡Ë¤«¤é1400£í¤â¤Îµ÷Î¥Ã»½Ì¤ËÆ§¤ß¤¤Ã¤Æ¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î2000£íÀï¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ëÍÎ¼Ç¤Ê¤é¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë......¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬¿¨¤ì¤¿£³Ç¯Á°¤Î2000£íÀï¤Ï¡¢²Æ¤Î¿·³ã¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡£¤ä¤ä½Å¤ÎÎÏ¤òÍ×¤¹¤ëÇÏ¾ì¤Ç¡¢£µÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î°È¾å¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¤¬£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¡£Èà½÷¤Ï¡Ø¡Ê¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¤Ï¡Ëµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£2000£íÀï¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ï¡Ù¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£ÇII£²¾¡¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢Àè½µ¤Î»¥ËÚ¤Ç£¶¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë°È¾å¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Å´Ë¤¶î¤±¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¬¥é¥ê¤È°ìÊÑ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö·êÇÏ¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÇÏ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢Ï¢ÂÐ¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æº£²ó¤¬£³ÀïÌÜ¡£¤½¤í¤½¤íÊÑ¤ï¤ê¿È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëº«¹×±¹¼Ë¤Îº«¾»µ±Ä´¶µ½õ¼ê¤â¡¢¡Ø¤â¤È¤â¤ÈÃ¡¤ÎÉ²½·¿¡£Á°²ó¤è¤êÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Âç¤¤Ê¾åÀÑ¤ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£ÇIIIÈ¡´Ûµ¼Ô¡Ê10Ãå¡££¶·î29Æü¡¿È¡´Û¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°Êø¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢Æ±¤¸±¹¼Ë¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¥¢¥¦¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¡Ê¤»¤ó£·ºÐ¡Ë¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯Á°¤ÎºÆ¸½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁí·è»»¤Ç¤â¤¢¤ë»¥ËÚµÇ°¡£¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼ÂÀÓÇÏ£²Æ¬¤ÎÂç¶î¤±¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£