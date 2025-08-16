記念に買った「天皇陛下御在位60年記念10万円金貨」の値段が高騰!? いったいいくらで売れるの？

発行の背景と基本スペック

まず、この金貨は1986年（昭和61年）と1987年（昭和62年）に、昭和天皇の在位60年を記念して日本造幣局が発行した日本初の記念金貨です。純金で重さは20g、額面は10万円でした。

独立行政法人造幣局によると、発行枚数は約1100万枚といわれています。



買取相場はいくら？

現在、この金貨は金の国際価格高騰を背景に、額面を大きく上回る値で取引されています。一般的な状態のものであれば、1枚あたりおよそ30万円前後が相場の目安のようです。

保存状態が良く、箱や証明書などの付属品がそろっている場合には、33万円を超える価格が提示されることもあるようです。また、表面の仕上げが特に美しい「プルーフ仕様」の場合は、さらに数万円程度上乗せされる傾向があります。

一方で、傷や汚れが目立つ場合や付属品が欠けている場合は、相場価格を大きく下回る査定になることもあるでしょう。

反対に、希少な美品や限定的な条件を満たすものでは相場を大きく超える金額が付くこともあり、過去には40万円を超えた事例も見られたようです。こうした価格差は、金の純度や重さといった本質的な価値に加え、コレクション性や保存状態が強く影響していると考えられます。

金相場が高止まりしている今、金貨を売却するには比較的有利な時期であるといえるでしょう。状態と付属品をしっかり確認し、複数の査定を比較することで、より納得のいく取引が期待できるかもしれません。



なぜ幅が広い？ 高額査定になる条件とは

この金貨の買取価格に幅があるのは、単純に金の重さや純度だけでなく、保存状態や付属品の有無、さらには市場の需要と供給が複雑に絡み合っているためです。

まず保存状態については、金貨の表面に傷や変色があると見た目の価値が下がり、買取額も下がってしまいます。逆に、購入時のままの輝きを保っている美品は、コレクターからの評価が高まり、高値がつく傾向があります。

また、付属品の有無も重要です。専用ケースや発行当時の証明書などがそろっていると、「完全なセット」としての価値が加わり、数万円の差が生まれることもあります。

さらに、市場の需要も無視できないでしょう。コレクションブームや金相場の上昇時には、多くの買い手が集まるため価格が高騰し、反対に需要が落ち着けば価格もやや下がることが考えられます。

つまり、同じ種類の金貨であっても、状態や付属品、タイミングによって価値が変動するため、買取価格に幅が生じるのです。売却を考える際は、こうした要因を理解しておくことで、より有利な条件で取引することができるでしょう。



売却を考えるなら：おすすめのステップ

もしこの金貨の売却を検討しているなら、まずは現在の金相場を把握することが大切です。金の価格は日々変動しており、その変化が買取価格に直結します。新聞やインターネットの相場情報を参考に、売却のタイミングを見極めましょう。

次に、手元の金貨の状態を確認します。表面の傷や変色、指紋の付着などは査定額を下げる要因になるため、素手で触らず、なるべく購入時のケースや袋に入れたまま保管しておくのが望ましいです。

付属品がある場合はそろえておいた方がいいでしょう。箱や証明書は、単なる付属物ではなく価値を高める重要な要素となるでしょう。

また、複数の買取業者に査定を依頼することが重要です。一社だけの見積もりでは適正価格を判断しづらく、場合によっては数万円の差が生じることもあります。最近ではオンライン査定や写真による簡易査定も増えており、時間や手間をかけずに比較することが可能です。



まとめ

「天皇陛下御在位60年記念10万円金貨」は、現在では額面を大きく上回る価格で買取されることがあり、およそ 30万～33万円前後 が相場目安といわれています。

確実な売却を望むなら複数の買取業者に依頼を査定し、信頼できる店舗での査定と売却が安心です。記念の思い出として保管するのもすてきですが、資産としての価値を活かすなら、売却するのも方法の一つでしょう。



出典

独立行政法人造幣局 記念貨幣一覧

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー