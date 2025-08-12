「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ」（９月２３日、後楽園ホール）

都内で会見が１２日に行われ、新カード３試合が発表された。

辰次郎（２５）＝Ｓｐｏｒｔｓ２４＝は、ペップンソン・フォームドジム（３１）＝タイ＝と、ＢＬＡＣＫスーパーフェザー級３分３回（延長１回）で激突する。

次期王座挑戦への査定となる一戦なだけに「今回は必ずＫＯで倒して、チャンピオンに挑戦できる選手だと証明したい」と意気込んだ辰次郎。所属ジムにはタイ出身指導者が２人おり「対策は結構しやすいと思います。最終的には絶対倒して、チャンピオンに挑戦します」と意気込んだ。

試合で活躍するだけでなく「知名度だったり試合以外のところも必要。強くなって倒すのは前提ですが、ＳＮＳのフォロワーを増やして発信力をつけたい」と抱負を語った。「ブレイキングダウンみたいに会見で乱闘したらいいとは思うが、僕はそういうことをして有名になるのは違うと思う。格闘技を引退した後に、社会人として成功するきっかけにしたいと思っているので」と理性的に語った。

山口元気代表は「試合で魅せると言っても、（観客が）見に来ないといけない。試合を見たいと思わせるよう発信していくべき」と歓迎。ブレイキングダウンのような乱闘でのアピールも否定せず、辰次郎に「ずっと考えていけば答えは見つかるのでは」と促した。

辰次郎はＴｉｋＴｏｋに力を入れているという。「ローキックを階級別に並べてやったら少しバズった。刺激的なことはバズリやすいのかな」。ＳＮＳのフォロワー数、投稿の閲覧数がポイントとなる格闘界のあり方については「有名な選手は気にされている方が多い。その理由も自分なりに理解している。見てもらう人、ファンをどうやって増やすかは意識しています」と前向きだった。

結果、試合内容だけでなく、ＳＮＳでの発信力、発信実績を求められるようになった現況。辰次郎は「格闘技で成功するためには考えるべきなので苦ではない。引退しても考えることは一緒だと思う。引退後の勉強をしている感覚です」と意気に感じているようだった。

ＢＬＡＣＫフェザー級３分３回（延長１回）で玖村修平（２８）＝Ｋ−１ジム五反田チームキングス＝と雅治（２１）＝レンジャージム＝が、ＢＬＡＣＫライト級３分３回（延長１回）でバズーカ巧樹（２８）＝菅原道場／ＢＲＡＩＤ＝とＲＥＩＴＯ ＢＲＡＢＥＬＹ（２５）＝ＢＲＡＶＥＬＹ ＧＹＭ＝が、それぞれ激突する追加２試合も同日に発表された。