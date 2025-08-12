やす子、事務所の意向でキャラ変中「迷彩着なくなりがちです」 笑顔で明かす
お笑い芸人のやす子が12日、都内で行われた映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに参加した。
【全身ショット】黒とオレンジのシックな浴衣で登場した松本若菜
迷彩柄の浴衣で登場。髪型はアップにし、キュートなイメージのビジュアルに仕上がった。作品にかけて“復活”したことをトークすることに。やす子は「ロケで『はい〜』と言い忘れて、カンペで『はい〜』が出て復活しました」と照れ笑い。さらに「最近、言い忘れがちです。迷彩も着なくなりがちです。事務所の意向です。キャラ変してま〜す！マネージャーさん、ありがとう〜」と笑顔で話していた。
本作では、新たな主人公・ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）が登場。心臓病に奇跡的な効果をもたらす新薬の開発のため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するという極秘ミッションに挑む。彼女は、傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）、古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）らとともに、かつて「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した“禁断の島”へ向かう。その島は、20種類以上の恐竜が生息し、“地球上で最も危険な場所”だった――。
イベントには、松本若菜、吉川愛、楠大典も参加した。
