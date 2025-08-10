【7位〜12位】8月11日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッとつかむはずです！
金運
パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイディアを行動に移すと、金運UP！
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】双子座
総合運：★★★☆☆
手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！誰かと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運
なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運
自分と誰かの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。｢人の振り見て我が振り直せ｣という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
【9位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
人とペースをあわせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。誰かから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。
恋愛運
友だち同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友だちのアドバイスを聞くと〇。
金運
｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。
ラッキーアイテム：生花
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、なにをすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。まわりの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。
恋愛運
恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。
金運
思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、うれしい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：インセンス
ラッキーカラー：オレンジ