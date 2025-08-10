新燃岳で連続噴火 噴煙３０００ｍ超「多量以上の噴煙」 高知まで降灰予想【きょう10日の降灰予報】鹿児島・宮崎・高知
気象庁によると、１０日午前５時２３分に霧島連山の新燃岳で噴火が発生し、噴煙は火口から３０００ｍを超えました。この噴火は３０分後も継続していて、連続噴火となっています。とは画像で掲載しています。
噴煙の高さが火口から４０００ｍに達すると仮定した場合には、火口から北東方向に火山灰が流され、１０日午前１１時までに小林市、高原町ではやや多量の降灰があり、降灰は高知県黒潮町まで予想されるということです。
１０日１１時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。
【やや多量】▼宮崎県 ：小林市、高原町
【少量】▼宮崎県 ：宮崎市、都城市、綾町、日向市、西都市、国富町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町
▼鹿児島県：霧島市
▼高知県 ：宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村、四万十市、黒潮町
予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。
６時まで 宮崎県 ：宮崎市、都城市、小林市、高原町、綾町鹿児島県：霧島市
７時まで 宮崎県 ：日向市、西都市、国富町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町
９時まで 高知県 ：宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村
１０時まで 高知県 ：四万十市、黒潮町
連続噴火で、午前5時50分ごろには噴煙は火口から１０００ｍの高さまで上がっています。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口から約３キロの範囲で大きな噴石に、約２キロの範囲で火砕流に警戒を呼びかけています。
