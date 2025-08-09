【しろたん】ふわふわなメガサイズぬいぐるみとぷかぷかミニフィギュアをゲットしよう！
たてごとアザラシの赤ちゃんがモデルの『しろたん』のプライズゲーム用景品「しろたん＆らっこいぬ ぬいぐるみMEGA」と「しろたん ミニフィギュア」が、モーリーファンタジー、PALOをはじめとするアミューズメント施設において8月15日（金）より順次展開される。
＞＞＞しろたんプライズを全種チェック！（写真5点）
『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモチーフにしたオリジナルキャラクター。『しろたん』の誕生日である8月8日は、「しろたんの日」として、一般社団法人日本記念日協会に正式認定されている。1999年の誕生以来、やわらかな手触りのぬいぐるみを中心に展開しており、今年生誕26周年を迎える。
そんな『しろたん』が「ぬいぐるみ」や「ミニフィギュア」になって登場。もちもちふわふわな触感で、ぎゅっと抱きしめたくなるメガサイズの「しろたん＆らっこいぬ ぬいぐるみMEGA」、前回のミニフィギュアのラインナップから、「タコしろたん」と「マーメイドしろたん」が新カラーで再登場する「しろたん ミニフィギュア」の2アイテム全6種類が展開される。
「しろたん＆らっこいぬ ぬいぐるみMEGA」は、しろたんが横約60センチ、らっこいぬが横約50センチのメガサイズ。もちもちふわふわな触感で、抱き心地抜群だ。
「しろたん ミニフィギュア」は、縦約5センチで、ぷかぷか水に浮くミニフィギュア。「しろたん」「クリオネしろたん」「タコしろたん」「マーメイドしろたん」の全4種類。「タコしろたん」と「マーメイドしろたん」は新カラーのオレンジとパープルで再登場。
ふわふわでメガサイズか、おふろでぷかぷかか、お好きなしろたんをゲットしちゃおう！
