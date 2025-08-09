九州北部の山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、今夜(9日)はじめ頃からあす(10日)夜のはじめ頃にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。

九州北部地方で「線状降水帯」発生の可能性

気象庁は、大雨と突風に関する九州北部地方気象情報を発表しました。九州北部の山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、今夜(9日)はじめ頃からあす(10日)夜のはじめ頃にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。

9日から10日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、

山口県 50ミリ

福岡県 50ミリ

佐賀県 50ミリ

長崎県 50ミリ

大分県 50ミリ

熊本県 50ミリ

9日12時から10日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

山口県 250ミリ

福岡県 200ミリ

佐賀県 200ミリ

長崎県 200ミリ

大分県 200ミリ

熊本県 150ミリ

その後、10日12時から11日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

山口県 200ミリ

福岡県 150ミリ

佐賀県 150ミリ

長崎県 200ミリ

大分県 150ミリ

熊本県 150ミリ

その後、11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

山口県 50ミリ

福岡県 80ミリ

佐賀県 80ミリ

長崎県 150ミリ

大分県 50ミリ

熊本県 100ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯発生予測がでたら

半日程度先に「線状降水帯」による豪雨の可能性があると呼びかける情報を気象庁が発表した場合は、発表対象となった府県のどこかで、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。以下のような行動をとるようにしてください。



いつもより大雨災害が起きる可能性が高い状況だということを認識し、テレビやスマートフォンなどで気象情報をこまめに見るようにしてください。

川の近くや土砂災害の危険のある地域にいる人は、避難する可能性があると考え、自治体から発表される避難情報に注意しましょう。この段階で、飲食品、貴重品、着替えなど避難所に持って行くものを再確認し、必要になればすぐに避難できる準備を整えてください。暗くなってからの避難は危険です。気象情報や避難情報をこまめに確認しつつ、明るいうちの避難を心がけましょう。

避難先は、自治体の指定する避難所のほかに、安全な親戚・知人の家やホテル・旅館など複数の候補を考えておくと良いでしょう。感染症対策として、消毒液やマスクなども用意してください。感染が心配な方も、避難所の感染症対策は進んでいますので、他の避難先が思い浮かばない場合はためらわず避難所に避難してください。