破損したウォータースライダーから水が流れ落ちる様子/aaron.dv02/TikTok

（ＣＮＮ）米ロイヤル・カリビアンのクルーズ船「アイコン・オブ・ザ・シーズ」で７日、アクリル製のウォータースライダーが破損する出来事があり、乗客１人が負傷した。チューブ形のウォータースライダーの底には大きな穴が開いている。

ロイヤル・カリビアン・グループの広報は声明で、「乗客がウォータースライダーを滑っていた際にアクリルガラスが破損したため、当社のチームが成人乗客に医療処置を施した」と明らかにした。

そのうえで「この乗客はけがの手当てを受けている。航海の残りの期間中、ウォータースライダーは調査完了まで閉鎖される」と説明した。乗客の容体は安定しているという。

現場に居合わせた人が破損後に撮影した映像には、甲板の上を通る色鮮やかなスライダーの一部に穴が開き、水が流れ出る様子が映っている。

ロイヤル・カリビアンの公式サイトによると、アイコン・オブ・ザ・シーズの「カテゴリー６」と呼ばれるウォーターパークは「洋上で最大のウォーターパーク」とされ、６本のウォータースライダーが設置されている。アイコン・オブ・ザ・シーズは現在稼働中のクルーズ船で世界最大の規模を誇る。

アイコン・オブ・ザ・シーズが初航海に出航したのは昨年１月。最大収容人数は１万人近い。