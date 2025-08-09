今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ルナ」に投稿された、真っ暗なトイレの中に立てこもる猫ちゃんの様子。動画の再生回数は11万回を超え、投稿には「ちょっと違和感ないの草」「上手く置物の中に収まったのが凄いですね」といった声が集まっています。

【動画：電気を消し、無人になったトイレに入っていく猫→様子を見に行った結果…『まさかの光景』】

トイレ立てこもり常習猫

今回、TikTokに投稿したのは、TikTokアカウント「ルナ」さん。登場したのは、保護猫の「ルナ」ちゃんです。

ある日、飼い主さんがトイレに入っていると、出待ちをしていたというルナちゃん。そして飼い主さんが出ると、入れ替わるようにトイレに入っていったといいます。

飼い主さんが電気を消しても、ルナちゃんは一向に出る素振りを見せなかったそう。それどころか、トイレの中にある棚にお行儀よく座って、ゆったりくつろいでいたそうです。

ルナちゃんと愉快な仲間たち

ぬいぐるみや人形に囲まれながら、自分一人の時間を楽しむルナちゃん。飼い主さんが「何でそこおるん？」と聞くと、「にゃ～」と可愛らしく返事してくれたのだとか。もしかすると、「ここが好きにゃ～」と言っているのかもしれませんね。

ぬいぐるみや人形の間にはほとんど隙間がないように見えますが、ルナちゃんは一つも倒さずにキレイに座っていたそう。神々しさすら感じる佇まいで、まさに"猫神様"です。ただ、ルナちゃんがいるのを気づかずに入ってしまうと、腰を抜かすほどビックリしてしまいそうですね。

トイレが大好きなルナちゃん

飼い主さんいわく、ルナちゃんはいつもトイレの出待ちをして、飼い主さんが出ると中に入っていくそう。出そうとすると怒られるそうで、相当トイレがお気に入りなのでしょう。

アカウント内の別の投稿でも、ルナちゃんがトイレに立てこもっている様子が。ぬいぐるみや人形と一緒に、飼い主さん宅のトイレを守ってくれているルナちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは「お友達いっぱいいるの草www」「猫にも色々な性格があって面白い」「置き物を倒さずに座るのすごい」「出で立ちも鳴き方も可愛さ全開」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ルナ」では、ルナちゃんがクラッキングをする様子やおもちゃを探す様子などが投稿されています。

ルナちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ルナ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。