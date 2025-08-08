コネクタがくるっと540度回転！向きを気にせず使えるType-Cアダプタ
サンワサプライ株式会社は、あらゆる角度調整が可能な540度回転コネクタ「AD-USB34CCFBK」を発売した。狭いスペースでも快適に使用でき、高出力でノートPCやタブレットの高速充電を実現する。本製品があれば、手持ちのType-Cケーブルをコネクタ回転ケーブルにすることができる。
■コネクタを自由な向きに回転
お手持ちのType-Cケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。
■狭いところでも機器が使いやすい
壁際や車内など狭いところでも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できる。
■使い方や動作に合わせて、自在にコネクタが回転
スマホの他にゲーム機器やタブレット、ノートパソコンなどさまざまなType-Cデバイスに対応する。
■USB Power Delivery対応
機器を使いながら安定して電力を供給できる。
■高速データ通信対応
最大480Mbpsの高速データ転送に対応しており、写真や動画などの大容量データもスムーズにやり取りできる。
■両面挿しOKのType-Cコネクタ
裏表どちらの向きでも挿せるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで、ストレスなく接続できる。
■金メッキピンで信号劣化を抑制
コネクタ部分には金メッキピンを採用し、経年劣化や錆びに強く、安定した信号品質を保つ。
■LEDで通電をひと目で確認
通電状態を示すLEDインジケーターを搭載している。接続状況が一目でわかる安心設計だ。
＜注意＞
関節の破損を防ぐため、コネクタの根元部分を持って抜き差ししてください。データ通信をする際、一部機器で認識できない場合もあるが、本製品に接続するケーブルを裏返すと直る場合がある。
■あらゆる角度調整が可能な540度回転コネクタ「AD-USB34CCFBK」
■あらゆる角度調整が可能な540度回転コネクタ「AD-USB34CCFBK」
