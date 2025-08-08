鬼滅“未履修”の高2が劇場版に誘われ→上映6時間前に出発したワケに14万いいね「本編より長くて草」【ママリ】

上映前に友人たちによる、鬼滅の魅力を学ぶ座学

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、友達の友達(@29327703M)さんの投稿したエピソードです。原作がある映画などを見る際には、事前に原作を読んでおいた方がいいかな？と迷うことがありますよね。投稿者の高2長男は『鬼滅の刃』を見たことがない状態で友人に映画に誘われ、行くことに。しかしなんと上演開始6時間前に出発し…？熱い友情にほっこり。

投稿者・友達の友達(@29327703M)さんの高2の長男は『鬼滅の刃』を見たことがない状態で友人に映画に誘われ、行くことに。しかしなんと、上演開始6時間前に出発し…？彼らの熱い友情に思わずほっこりしてしまうはず。

鬼滅未履修の高2長男が友だちに鬼滅の映画さそわれて軽くオッケーしたんだけど、まったく鬼滅を知らないお前に映画を見せるわけにはいかないとなって映画まえに鬼滅の魅力を学ぶ座学の時間が友人たちにより設定されてるらしく上演開始の6時間前に家を出ていきました

「まったく鬼滅を知らないお前に映画を見せるわけにはいかない」と、鬼滅の魅力を学ぶ座学の時間が映画を見る前に設けられたそうです。とはいえ移動時間などを抜くと5時間ほどでしょうか、すごいボリューム。まるでテスト前の徹夜勉強のようで、友人たちの熱意が感じられます！



この投稿には「この講座に参加したいんだけど、まだ空きある？」「「安心しろお前を1人にはしない！」熱い友情を感じる😊」といった、講座への参加を希望するコメントも寄せられていました。



帰宅した息子さんは「アクションや作画がめちゃくちゃ良かったとのこと✨ただ周りがみんなすすり泣いていて、まだまだ自分は履修が足りてないと思った」そう。事前に座学があったおかげで、より楽しめたようですね。青春っていいな…と、ほっこりさせられた素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）