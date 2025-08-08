全身がん公表の高須克弥氏「まいったな、こりゃ」 報告書添え「生検してみたら全部癌だった」
高須クリニックの高須克弥院長（80）が8日、自身のXを更新。以前より全身がんを公表している高須氏だが、組織診断の報告結果を明らかにした。
【写真あり】全身がん公表の高須氏が報告書を添えて「まいったな、こりゃ」
診断書を添えて「癌ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった。まいったな、こりゃ。なう」と記した。
高須氏は以前より全身がんを公表。2023年4月には膀胱がんの手術を行い、24年4月にもがん手術を行っており、同年5月にも「組織診断報告書」の書類を公開し「次々と見つかる新しい癌なう」と報告し、25年7月には緊急入院と手術を行ったと記していた。
