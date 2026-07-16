アメリカの半導体大手・エヌビディアのCEOが来日し、「日本AIの幕開けだ」と述べ、きょう日本企業と共に重大発表すると明らかにしました。【映像】自社イベントにサプライズ登場するエヌビディアCEOジェンスン・フアンCEO「我々はあす（16日）日本政府や多くの大企業と非常に大きな発表を行います」きのう自社のイベントにサプライズで登場したエヌビディアのジェンスン・フアンCEOは来日の理由を問われこう答えました。日本