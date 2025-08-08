「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）

春センバツ準優勝の智弁和歌山が逆転負け。２年連続の初戦敗退となった。

守備に痛いミスが出た。１点を先制した直後の初回守備。１死二、三塁のピンチで花巻東・古城の遊ゴロを処理した処理した黒川は三塁に送球したが、二塁走者を挟殺できずに野選に。１−１の同点とされ、なお１死一、三塁で赤間の左犠飛で勝ち越しを許した。

五回２死一塁の守備では、渡辺がけん制悪送球。走者の三塁進塁を許すと、新田の中前適時打で追加点を奪われた。

打線は初回２死二塁で４番の福元が右へタイムリー二塁打を放ち先制したが、二回以降は得点圏に走者を進めてもあと一打が出なかった。

３点を追う九回は２死から満塁まで攻めたが、最後は奥が空振り三振でゲームセット。取材ルームでナインは呆然とし、開会式で選手宣誓を務めた主将の山田希は涙を浮かべた。

中谷監督は「３点目を取られたところで厳しくなった。この夏に向けてこのチームが目指していたこと。結果が出なかったというだけですね」と話した。