いいのみーーーっけ♡【コストコ】沼落ち注意！「新作スイーツ」

スイーツ系の新作も賑わいを見せている【コストコ】では今、おうちカフェや食後のデザートに良さそうな「新作スイーツ」がラインナップしている様子。みんなでシェアしたり、手土産に持って行ったりするのもおすすめしたいところ。今回はケーキやバウムクーヘンなど、スイーツ欲を満たしてくれそうなイチオシ商品をご紹介します。

少人数でシェアしたい時に「ジャーマンバーケーキ」

長さのあるバータイプのこちらは、インスタグラマー@potipoti212さんによると「半分になって買いやすくなった」という「新商品」なのだとか。「ココナッツとナッツが入ったクリーム」を天面にたっぷりと乗せた、贅沢な一品が気分まで上げてくれそうです。少人数で楽しむパーティーのデザートとしてシェアするのも良さそう。

個包装入りでストックしやすい「雪の恋 イチゴ & 練乳」

個包装入りでシェアするのはもちろん、ストックにも向いているこちら。@potipoti212さんいわく「新商品」のイチゴ × 練乳を合わせたスイーツです。「クッキーのサクサク」「ヌガーのもちっと食感」の両方が楽しめる、贅沢でユニークな口当たりが満足感を与えてくれそう。イチゴの酸味のある風味に、練乳のまろやかさも感じられて食べやすいかもしれません。

ほどよいさっぱり感が楽しめそうな「しっとりなめらかおとなのばうむ。塩キャラメル」

幾重にも年輪を重ねた、厚みのある作りのこちら。箱入りで手土産にも良さそうなバウムクーヘンです。塩キャラメル味に仕上がっており、ほどよいさっぱりとした味わいが楽しめそう。キャラメルならではの香ばしい甘さも感じられて、リッチな気分に浸らせてくれるかもしれません。@potipoti212さんによればこちらも「新商品」とのことなので、店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

2本セットで食べ比べも！「米粉のスイスロール」

2本セットで食べ比べも楽しめるのが嬉しいロールケーキ。長さのある生地の間にはクリームが詰まっており、甘いもので癒されたい時に良さそうです。@potipoti212さんいわく「ココア生地のほうのクリームがチョコになって再販」された「新商品」だそうで、チョコ好きには特におすすめしたいところ。少しずつカットすればみんなでシェアでき、余った分は冷凍すればストックしておけそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino