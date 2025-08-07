°ìÅÙ¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤¬³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸åÇ¤¤Ë¾×·âÈ´Å§!? ±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä¾¶á5Àï14¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î²÷¿Ê·â¤òÉ¾²Á¡ÖºÆ¤ÓÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡×
³ÑÅÄ¤È¤Î¥·¡¼¥È¸òÂå¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òµî¤Ã¤¿¥í¡¼¥½¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈà¤ÏÀä¹¥Ä´¤À(C)Getty Images
¡¡3·î¤Î³«Ëë¤«¤é·ãÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿º£µ¨¤âF1¤â¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î3Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¸å¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆÍÆþ¡£Ìó4½µ´Ö¤ËµÚ¤Ö¡ÈµÙÍÜ´ü´Ö¡É¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¤Ï¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤«¤é400¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î4°Ì¤ÈÂç¶ìÀï¡£ÁàºîÀ¤Ë·ç¤±¡¢¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¥Þ¥·¥ó¡ØRB21¡Ù¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¤Ïº£²Æ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¿Í°÷À°Íý¤Î²ÄÇ½À¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò½ä¤ëÆ°ÀÅ¤À¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ÆÎ×¤ó¤À¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¥·¡¼¥È¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£º£µ¨Âè3Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜGPÄ¾Á°¤Ë³ÑÅÄÍµµ£¤òÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¾º³Ê¸å12Àï¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È7¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤â¡Ö¥Ä¥Î¥À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡È¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥ÈÌäÂê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿·¤¿¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÎºÆ¾º³Ê¤À¡£±ÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØF1 OVERSTEER¡Ù¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Ä¥Î¥À¤òÊü½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡Ê¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¡Ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÂç·èÃÇ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²±Â¬¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£Ä¾¶á5¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï³ÑÅÄ¤ò¾å²ó¤ë14¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£¸å¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Î¥À¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ï¾ï¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÈß¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£Íè½µ¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤«·è¤á¤ë¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£²Æ¤ÎµÙÍÜ´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºÆÊÔ¤µ¤»¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥í¡¼¥½¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÆ°ÀÅ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
