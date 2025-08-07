セブン人気スムージーに数量限定「カフェラテスムージー」こだわり豆で香り高さ＆濃厚ミルクとの相性楽しむ
【モデルプレス＝2025/08/07】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、「カフェラテスムージー」を8月12日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売する。
【写真】セブン、今夏登場した新作スムージー「マンゴー＆マンゴー」
累計販売1億5,800万杯を突破した「セブンカフェ スムージー」から登場する「カフェラテスムージー」は、セブンカフェの豆を使用した香り高いコーヒーの味わいと、濃厚なミルクが特長のスイーツ感覚で楽しめる一杯。
セブンカフェで使用しているグアテマラ・コロンビア・ブラジル・タンザニア産のアラビカ種100％の産地支援豆を使用し、暑い時期にもさっぱり飲めるよう濃厚なミルクとのバランスも考えてブレンド。
10月8日より、一部エリアから数量限定で順次販売をした際には、他のスムージーと比較し、午後の時間の販売が多く、購入者から「まるでスイーツのようなドリンク」、「甘さ控えめでおいしい」、「夏に飲みたい」などの声が寄せられるなど、従来の健康志向のスムージーの枠を超えたスイーツ要素も楽しめる、夏のご褒美にぴったりの仕立てとなっている。（modelpress編集部）
価格：278円（税込300.24円）
発売日：8月12日（火）〜順次
販売エリア：全国
※数量限定
【Not Sponsored 記事】
