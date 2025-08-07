「めちゃくちゃ綺麗」「プリンセス」「なんでこんなに…」なでしこMF塩越柚歩が“夢の国”での動画を公開
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が5日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、ディズニーでの動画を投稿した。
塩越は3日深夜に放送されたTBS系列『KICK OFF! J』に出演。最近ハマっていることなどを紹介していた。
インスタグラムで「先日のKICK OFF! J は見ていただけたでしょうか? 私のキックオフは…ディズニーです」と綴り、ディズニーを楽しむ動画を公開。「ディズニーでしか得られない栄養があるのです 行っても行っても行きたくなる特別な場所」と思いを語った。
コメント欄では「可愛すぎる!」「なんでこんなにかわいいんですか」「いや、もう天使すぎる」「めちゃくちゃ綺麗」「プリンセス」「パレードの舞台に出れちゃいそうなほどべっぴんさん」「夢の国に新しいお姫様が増えましたね!!」と絶賛の声が相次いだ。
現在27歳の塩越は今年6月、三菱重工浦和レッズレディースから東京NBへ電撃移籍。2021年にA代表デビューを果たし、7月の東アジアE-1サッカー選手権2025にも出場した。
