ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î»àµå¤Ï¡Ö¸Î°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÅÜ¤ê¼ý¤Þ¤é¤Ì¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬´¶¤¸¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö±¦Åê¤²¤ÎÅê¼ê¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ä¡×
¡ÖABEMA¡×¤Î´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¸ì¤Ã¤¿Âà¾ì¤ÎÎ¢Â¦
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î4Ï¢Àï¤òËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï»àµå¤ò½ä¤Ã¤ÆÂç¹Ó¤ì¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â2¤Ä¿©¤é¤¤¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÎ¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ÎÎ¢Â¦¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿9²ó1»à¤Ç¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¥ê¥È¥ë¤Î»þÂ®93¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó150¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤¬º¸¼ê¤òÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤º¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¡£Áª¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£·Ù¹ð»î¹ç¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂçÃ«¤â»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÁû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÁª¼ê¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ø¤Î»àµå¤Ï¸Î°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥¿¥Æ¥£¥¹¤ËÅö¤Æ¤¿¤¬¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¢¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Þ¤À¤ËÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤Ø¤Î»àµå¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤Þ¤¢¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤»àµå¤ò1¤Ä¤º¤ÄÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â±¦Åê¤²¤ÎÅê¼ê¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡È°ÛÊÑ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âà¾ì¸å¤Î»Ø´ø´±¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¤ò2ÇÕ°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âà¾ì¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤ËºÓÇÛ¤òÇ¤¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂà¾ì¤Ï¡Ë13²ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬10Ç¯¤Ç13²ó¡Á14²ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²óÅú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë