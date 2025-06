静音Bluetoothマウス / NIKKEI THE PITCHが「Funding Lounge」をプロデュース【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な薄型設計と快適な使用感を実現したBluetoothマウス「MA-BBS333シリーズ」を発売した。Bluetooth Ver.5.0に対応し、レシーバーなしでBluetooth内蔵のパソコンに直接接続可能だ。また、左右対称のデザインで、右利き、左利きを問わず使用できる。Bluetooth 5.0規格に対応し、レシーバー無しでBluetooth内蔵のパソコンに接続できる。USBポートを塞がないので、USBポートの少ないノートパソコンにおすすめだ。3台のデバイスを操作できるマルチペアリングに対応している。裏面の「接続切り替えボタン」でペアリングする機器を選べる。厚さわずか約30mmの薄型設計で、カバンやポーチに入れてもかさばりにくく、持ち運びに便利だ。

2025年7月2日(水)〜4日(金)の3日間に渡り京都で開催される日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」の地下1Fフロアにて、「Funding Lounge powered by NIKKEI THE PITCH」が新設される。全体プロデュースは日本経済新聞社のスタートアップ支援プロジェクト「NIKKEI THE PITCH(NTP)」、ディレクションはStartPassの小室直也氏が務める。■LEDライトでホコリなどの見逃しを防ぐ!ダイヤルスイッチで風速を無段階調節が可能な最大風速30m/sの電動エアダスターサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大風速30m/sでダイヤルスイッチにより無段階で風量の調節が行える2種類のノズルとLED付きの電動エアダスター「200-CDADE003」を発売した。風量を30m/s〜11m/sの間で無段階調節が可能。調節は本体横のダイヤルスイッチで行うため簡単に行える。また、ホコリやゴミが見やすくなるLED搭載で見逃しを防ぐことができる。用途に合わせて使い分け可能な2種類のアタッチメントが付属している。また、本体はガンタイプの形状をしており、逆さなどどの向きでも使用できるため、パソコン内部はもちろん、キーボードや窓のサッシなど様々な場所で活躍することができる。■設置場所に困らない、手のひらサイズのコンパクトスピーカーを発売サンワサプライ株式会社は、場所を選ばず設置できるコンパクトなUSB電源スピーカー「MM-SPL23UBK」を発売した。3.5mmステレオミニプラグでのシンプルな接続により、モニターや動画プレーヤーと簡単に連携可能だ。モニター下や展示会、店舗での使用に最適で、手軽に高音質なサウンドを提供する。コンパクトサイズで場所を選ばず設置できるスピーカー。モニター下の空きスペースなど省スペースに設置することができる。コンパクトながら、実用最大出力6Wと迫力ある音を再現する。低音域を強調するパッシブラジエーターを背面に内蔵している。AC電源を必要としない、USB給電方式のスピーカー。3.5mm接続なのでノートパソコンやメディアプレーヤー、モニターなど様々な機器に接続ができる。■くすみカラーで手元をおしゃれに!静音Bluetoothマウスサンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な薄型設計と快適な使用感を実現したBluetoothマウス「MA-BBS333シリーズ」を発売した。Bluetooth Ver.5.0に対応し、レシーバーなしでBluetooth内蔵のパソコンに直接接続可能だ。また、左右対称のデザインで、右利き、左利きを問わず使用できる。Bluetooth 5.0規格に対応し、レシーバー無しでBluetooth内蔵のパソコンに接続できる。USBポートを塞がないので、USBポートの少ないノートパソコンにおすすめだ。3台のデバイスを操作できるマルチペアリングに対応している。裏面の「接続切り替えボタン」でペアリングする機器を選べる。厚さわずか約30mmの薄型設計で、カバンやポーチに入れてもかさばりにくく、持ち運びに便利だ。■「若鶏のからあげ」1個増量キャンペーン!セブン‐イレブンで6月20日(金)から5日間限定実施株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、全国のセブン‐イレブン店舗で発売している「若鶏のからあげ」(もも・むね)を通常の5個入りから1個増量するキャンペーンを6月20日(金)から24日(火)まで開催する。鶏の飼育管理から鶏肉の調理方法まで徹底的にこだわり、サクッとジューシーに仕上げた自信のからあげがお得に楽しめる。シンプルな醤油ベースにガツンとくる肉感の「もも」と、しょうがの香りが引き立つほろほろお肉の「むね」の2種類をぜひこの機会に楽しもう!