Ž¢¤â¤·¤«¤·¤Æ1000±ß¥«¥Ã¥È?Ž£¥Ð¥ì¤ëÈ±·¿¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡Ä¥«¥Ã¥È¸å¤Î³ÎÇ§¤ÇŽ¢¤³¤á¤«¤ßÉÕ¶áŽ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¢£¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¡×¤ÇËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«
ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÃæ¤ÇÎã³°Åª¤ÊÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢1000±ß¥«¥Ã¥È¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬±Ø¶á¡¦±Ø¥Ê¥«¤äÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡ÖÃÍÃÊÁê±þ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÊÁ°¤â¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤é¤Ò¤É¤¤È±·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²¬ºêÂÎ°é¤µ¤ó¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ÊØÍø¤Ç°Â¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÌÜ¤Ç1000±ß¥«¥Ã¥È¤À¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÆ±¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¤¬¸«¤¿¤é°ìÌÜ¤Ç1000±ß¥«¥Ã¥È¤À¤È¥Ð¥ì¤ëÈ±·¿¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î1000±ß¥«¥Ã¥È¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤Ïº¤¤ë¡×¡Ö¤É¤¦ÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¸¤Ä¤ÏÏÓ¤Î¤¤¤¤ÈþÍÆ»Õ¤âÂ¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë
1000±ß¥«¥Ã¥È¡ÊºÇÂç¼êQB¥Ï¥¦¥¹¤Î¥«¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç1400±ß¡Ë¤Ï¡¢ÍýÈþÍÆ»Õ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë°ìÀÚ¤ÎÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥È¤Î°ÂÇä¤ê¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ê¬¤Ç¥«¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤ë¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÚ¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¹©Äø¤ò¾Ê¤¡Ö¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â²Á¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ì³µ¤Ë¡Ö²¼¼ê¤Ê¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿1000±ß¥«¥Ã¥È¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÎ§¤Ë¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤À¤È¥Ð¥ì¤ëÈ±·¿¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÍýÈþÍÆ»Õ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÚ¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢²áµî¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊý¤â1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶È³¦¤Ç¤âÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿ÈþÍÆ»Õ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾å¼ê¤ÊÊý¤Î½êÂ°¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÍÌ¾Å¹¤Ë¤Ê¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ØÌ¾¡×¤ä¡ÖÍ½Ìó¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï±¿¼¡Âè¡£¤½¤Î¤¿¤á¥«¥Ã¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¡ÖÃ´Åö¤¹¤ëÍýÈþÍÆ»Õ¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤ÉÏÓ¤Î¤¤¤¤ÍýÈþÍÆ»Õ¤¬1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤é¡ÖÏÓ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¹âÃ±²Á¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¾ò·ï¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤Ë¡ÖÈþÍÆ¶È³¦¤Î¸ÛÍÑ¾ò·ï¡×
°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÛÍÑ¾ò·ï¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¸ü¤¤¸ÛÍÑ¾ò·ï¤ÏÂç´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ©¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Ï¾®µ¬ÌÏ·Ð±Ä¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¾ò·ï¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð³§¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÈþÍÆ¼¼¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çßê¡¹¤È¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¸å¤Ï¼ã¼ê¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ã¼êÍýÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢ÄãÄÂ¶â¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÈà¤é¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤ò¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤Ë»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀèÇÚ¡¦¾å»Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ä¶È¸å¤ÎÎ¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»Ä¶È¼êÅö¡×¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍýÈþÍÆ¼¼¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ëÍýÈþÍÆ¼¼¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¬Àµ¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¾®µ¬ÌÏ¤ÎÍýÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ø±Ä¶È»þ´Ö³°¤ÎÎý½¬¤Ï¡Ö¼«¼çÎý¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ö»Ä¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò´Ó¤¡¢º£¤â¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢±Ä¶È¸å¤Ï¸åÇÚ¤Î»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤ÏÏ¢ÌÊ¤Èµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ¯¤¯Â¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍýÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ÏÂ¾¶È¼ï¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¡×¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µìÍèÅª¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ëÍýÈþÍÆ»Õ¤Ï¡¢ÏÓ¤òËá¤¤¤¿¾ì¤òÎ¥¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤òµá¤á¤ÆÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¼ê1000±ß¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸ÛÍÑ¾ò·ï¤ÇÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢Å¾¿¦Àè¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1000±ß¥«¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡
¤Ç¤Ï¡ÖÃ´Åö¤Ë¤è¤ê¤±¤ê¡×¤ÊÍýÈþÍÆ»Õ¤ÎÏÓ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¿¤¯¤Î1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö10Ê¬¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡£ÅöÁ³¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÈþÍÆ»Õ¤Ç¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ïµ»ÎÌ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤«¤é¸«¤¿¼Á¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
1000±ß¥«¥Ã¥È¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö´¢¤ê¾å¤²¡×¤òÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¤¹¤Ð¤ä¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¤â¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯
ÄÌ¾ï¡Ö´¢¤ê¾å¤²¡×¤Ï¡¢°ìÈÖÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¶ßÂ¤«¤é¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÑÅÙ¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢Ç»Ã¸¤¬ÃÊ¡¹¤ÈÇ»¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Èþ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÈþ¤·¤¤´¢¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢À¸¤¨¥°¥»¤Ê¤É¸Ä¿Íº¹¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇÆ±¤¸¥ß¥ê¿ô¤ËÂ·¤¨¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð±ú¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç»Ã¸¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬1000±ß¥«¥Ã¥È¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤Ï²¿¥ß¥ê¤¬¹¥¤ß¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥ê¿ô¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÆ¬Éô¤ò¤´¼«¿È¤ÇÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¶À±Û¤·¤Ë¸«¤¿»þ¤Ç¤âÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿º¸±¦¤Î¹â¤µ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£´¢¤ê¾å¤²¤ä¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Ä¹¤µ¤Î´Ø·¸¤Ç´¢¤ê¾å¤²¤«¤é´¢¤ê¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÅÀ¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍýÈþÍÆ»Õ¤â¾ï¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë´ðËÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥º¥ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢È½ÊÌ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤ÏÈþÍÆ»Õ¤òº¤¤é¤»¤ë¡Ä
Ë»¤·¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ë1000±ß¥«¥Ã¥È¡£²¾¤Ë¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¡×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÍýÈþÍÆ»Õ¤Îµ»ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Î»ÅÊý¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢1000±ß¥«¥Ã¥ÈÍýÈþÍÆ»Õ¤òº¤¤é¤»¤ë¡×3¤Ä¤ÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë
1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ï¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿ÂÐ¤ËÆÈ¼«À¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¤¹¤ëÍýÈþÍÆ»Õ¤Îµ»ÎÌ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã¤¨¤Æ1000±ß¥«¥Ã¥È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥é¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍýÈþÍÆ¼¼¤ÇÍÑ¤¤¤ëºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤â¡È¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¡É¤À¤±¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥³¥Æ¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÍýÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Öº£¡¢»Ü½Ñ¤Ç¤¤ëÄó°Æ¡×¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ÝÅê¤²¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤âÍýÈþÍÆ»Õ¤òº¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÀäÂÐ»÷¹ç¤¦¤«¤é¡¢¥â¥Ò¥«¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖNO¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÍýÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤òÃµ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅöÁ³¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¥«¥Ã¥È¤Ï»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤â10Ê¬¤Î¤¦¤Á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃíÊ¸¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤¬Ä¹°ú¤¯¤Û¤É¡¢¥«¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÝÅê¤²¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¿¤Ó¤¿Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
Æ±¤¸Å¹ÊÞ¤Ë²¿ÅÙ¤âÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÍýÈþÍÆ¼¼¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò±þÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢1000±ß¥«¥Ã¥È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢»Ü½ÑÆâÍÆ¤ò¥«¥ë¥Æ¤Ë½ñ¤µ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÅ¹¤¬2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤â¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢ÍýÈþÍÆ»ÕÂ¦¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤¬Æ±Î½¤ÎÍýÈþÍÆ»Õ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÈþÍÆ»Õ¤¬´«¤á¤ë¡Ö¸ú²ÌÅª¤ÊÍøÍÑË¡¡×¤È¤Ï
¤»¤Ã¤«¤¯ÊØÍø¤Ê1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍøÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤À¤±¡×¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÈ±¤¬¿¤Ó¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ª¼þ¤ê¤È¶ßÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¿¤Ó¤ë¤ÈÉÔ·é¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¡£¤Ç¤¹¤«¤é»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÍýÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤À¤±À°¤¨¤ÐÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÁ°È±¤À¤±¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢±Ø¶á¤ä±Ø¥Ê¥«¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼ê·Ú¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Æ¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç´¬¤Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È»È¤¤¤Ï¸½¾ì¤ÎÍýÈþÍÆ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö10Ê¬¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍýÈþÍÆ¼¼¤ËÄÌ¤¦Êý¤â¡¢Â¤ò±¿¤Ù¤ÐQOL¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
----------
Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ê¤½¤¦¤µ¤¤¤È¤¦¡Ë
ÈþÍÆ»Õ
Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤È¼«Í³¤¬µÖ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë30ÂåÈþÍÆ»Õ¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ònote¤Ë¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÈþÍÆ»Õ Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ë