¥¯¥¹¥ê¤â½÷¤âÇã¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç¤Ï¥«¥â¤é¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ÄÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ²Ú·Ï¡Ö°Ç¤ÎÅÔ¡×¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÍßË¾¤¬½¸¤¦¡Ö°Ç¤ÎÅÔ¡×
¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡ª¡¡¼Ù°¤À¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¼Ù°¤À¡ª¡×
»×¤ï¤º¶«¤ó¤À¡£2025Ç¯2·î25Æü¡¢¥é¥ª¥¹ËÌÉô¤Î¥Ü¥±¥ªÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¶â»°³ÑÆÃ¶è¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ëÆÃ¶è¡Ë¤Ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£»þ¹ï¤ÏÌë¡£³¹¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ¹ñ»ñËÜ¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¶âÌÚÌÊ¼òÅ¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»ç¿§¤Î¤Ö¤¤ß¤Ê¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ê¥à¥¸¥ó¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼É÷¤Î¹âµéÅÅÆ°¥Ð¥®¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃæ¤Î¹Âç¤Ê¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Î¶â»ý¤ÁÃæ¹ñ¿Í½÷À¤¬Í¥²í¤Ë¿åÌÌ¤ò¤¿¤æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï·Êµ¤¤¬°¤¤¤ó¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñÈ×¡ÊÃæ¹ñ¹ñÆâ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Îº¾µ½¡Ë¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤ÎµòÅÀ¤¬¥¬¥µÆþ¤ì¿©¤é¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡©¡¡¥«¥¸¥Î¤Ç¥«¥Í¤ò»È¤¦µÒ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¡×
»ä¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¤¤¿Í¡×¤¬¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£Èà¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¹ñ¶¤ò¤³¤¨¤Æ¹¤¬¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î°Å¹õ¼Ò²ñ¡ÊÃæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì±¼çÇÉÈ¶¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼·»µ®¤Î°ì¿Í¤À¡Ê°Ê²¼¡¢°Å¹õ·»µ®¡Ë¡£¤Ê¤¼Èà¤¬»ä¤Î¡ÖÃç´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÁ°²ó¤Îµ»ö¤Ç½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°Å¹õ·»µ®¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âË¿¶áÎÙ¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½»º¶È¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»ö¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤Ï¿®ØáÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¹¤³¤··Êµ¤¤¬°¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶âÌÚÌÊ¼òÅ¹Æâ¤Î¥«¥¸¥Î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÆâÁõ¤ËÈæ¤·¤ÆµÒ¤Ï¤ä¤ä¤Þ¤Ð¤é¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥¸¥Î¤ÏÂç¤¤ÊÂÎ°é´Û°Ê¾å¤ÎÌÌÀÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×·ÏÅÒÇî¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ï¥é¥ª¥¹ÎÎ¤À¤¬¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±¸µ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ç°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥Þ¥Í¡¼¡Ê¥¢¥ê¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÑÅÓ¤Î¥¢¥·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¥Ê¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥í¥¢Æâ¤ÏÁ´ÌÌµÊ±ì²ÄÇ½¤Ç¡¢¿å¤Ç¼¾¤é¤»¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¥¬¥é¥¹³¥»®¤¬Âî¤´¤È¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤ÏÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤¬°ãË¡¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤Î¡Ö°¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê½Å¤¤»æ´¬¤¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤«¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¼ùÌÚ¤òÌÏ¤·¤¿¾ÈÌÀ¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È»Þ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¡Ö¼Â¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥«¥µ¥Þ¤ò¸«Ä¥¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
µÒ¤Ï¤ä¤ä¾¯¤Ê¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥«¥¿¥®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¤È¡¢¤½¤ÎÇÜ¤°¤é¤¤ÉÝ¤½¤¦¤ÊÃæÇ¯½÷À¡ÊºÊ¤À¤í¤¦¡Ë¤¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Èà¤é¤Î¾¡Éé¤ò³Ñ´¢¤êÆþ¤ìËÏ¤Î¹õ¥·¥ã¥Ä·»µ®¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¤È°Ï¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤¬ºî¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î³¨¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ù¥Ã¥¿¥Ù¥¿¤Î¸÷·Ê¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤ª¡¢¤³¤³¤Ï½é¤á¤Æ¤«¡©¡¡¤¢¤ÎÂî¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤¼¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡×
»ä¤¬¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤éµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£´«¤á¤é¤ì¤¿»æ´¬¤¥¿¥Ð¥³¤ò¤Ö¤«¤Ö¤«µÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤³¤·Ãý¤ê¡ÊÃí¡¥Ãæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È¤ÎÃË¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ò°ì½ï¤ËµÛ¤ï¤Ê¤¤¤È²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡Ë¡¢Å¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë°Å¹õ·»µ®¤ËÈà¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡£
¡Ö¸ÌÀ¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ê¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¥«¥â¤ò¥Ï¥á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¤¼¡×
Èà¤¬µî¤Ã¤Æ¤«¤é°Å¹õ·»µ®¤¬¤½¤¦¼ªÂÇ¤Á¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÁ´°÷°¿Í¡£ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ìÀÚ¤¬¼Ù°¡£¥é¥ª¥¹¤Î¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ï¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤Îº¾µ½µòÅÀ¤ÈÊÂ¤Ö¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î°ÆÁ¤ÈÍßË¾¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿°Ç¤ÎÅÔ¤À¡£
¡Ö°¤¤Ãæ¹ñ¿Í¡×¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿
¤¹¤³¤·¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¡¢ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£°¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¹ñÌ±¹ñ²È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÌµ»ë¤·¤Æìíî½¤¹¤ë°Ç¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡ÖÃæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î±ÀÆî¾Ê¤ä¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎÆîÉô¹ñ¶ÃÏÂÓ¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçÎ¦Éô¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¹Âç¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤ÊÃÏÌ¾¤Ï²¼µ¤ÎÃÏ¿Þ¤â»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ä¥é¥ª¥¹¤Î³Æ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ä¡¢¥¿¥¤ËÌÉô°ìÂÓ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìËÌÉô¤Î¥·¥ã¥ó½£Ãæ¹ñ¹ñ¶ÉÕ¶á¡Ê¤³¤ÎÊÕ¤Î·³È¶¤Ï´Á¸ì·Ï¤¬Â¿¤¤¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶áÏÃÂê¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¥«¥ì¥ó½£¥ß¥ã¥ï¥Ç¥£ÉÕ¶á¤Îº¾µ½µòÅÀ·²¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¿·²Ú¶£ÃÏÂÓ¥Õ¥ï¥¤¥¯¥ï¡¼¥ó¤ä¡¢´¿³Ú¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥Ñ¥¿¥ä¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢°Å¹õ¶õ´Ö¤Î¡ÖÈô¤ÓÃÏ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ·Ï½»Ì±¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤È¤è¤ê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÏÁ°¶áÂå¤«¤é²Ú¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î¾åÁØ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥¿¥¤¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¼óÁê¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¥»¥ó¾å±¡µÄÄ¹¤é¤â¸Å¤¤²Ú¿Í·Ï¤Î²È·Ï¤À¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÃæ¹ñ¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÀÄ«¤ä¹ñÌ±ÅÞ¤Î»ÄÅÞ¡¢¹È±ÒÊ¼¤Î°ìÇÉ¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¹ñÆâ¤«¤éÀ¯¼£ÅªÍýÍ³¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿ÀªÎÏ¤¬¸½ÃÏ¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¡Ö´Á¸ì·Ï¡×¤Î·³È¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¾åµ¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ï¼«¼£½£¤Î¥Ñ¥ó¥µ¥ó¤ä¥³¡¼¥«¥ó¼«¼£¶è¤Î¥é¥ª¥«¥¤¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â±£Á³¤¿¤ëÀªÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î²Ú¿ÍÀ¤³¦¤Ï¤â¤È¤â¤È¥«¥ª¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÀ®Î©¤¬¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë°Û·Á²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢È¿ÉåÇÔÀ¯ºö¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥Í¡¼¤ÎÄÉÊü¤ä¼£°Â¸þ¾å¤È¡¢ITµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£Â¾Êý¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤ÏÁ°²Ê¼Ô¤äÂ¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤Î¹¹À¸¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯»ëÅÀ¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Á¤É¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÍî¸à¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â±ä¡¹¤È¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Çìíî½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°¤¤¿Í¡×¤ä¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¶¥Áè¤ËÇË¤ì¤¿¡ÖµÍ¤ó¤À¿Í¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¿ô½½Ëü¿Í°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢À¤³¦¤ËÏ³¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢°ìÂÓ°ìÏ©À¯ºö¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤È³¤³°»Ô¾ì¤Î»ÙÇÛ¤¬ÂçÉý¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï±ýÇ¯¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤òÂ¾¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤«¤é¤«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¼圳¤Î¤è¤¦¤Ê³°»ñÍ¶Ã×ÃÏ°è¤ä¹©¶ÈÃÄÃÏ¡Ê·ÐºÑÆÃ¶è¤ä±à¶è¡Ë¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÀ¹¤ó¤Ë·úÀß¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£
·ë²Ì¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÇÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª±Æ¶ÁÎÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢·úÀß¤µ¤ì¤¿·ÐºÑÆÃ¶è¤ä±à¶è¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î·Ð±Ä¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î»ÙÇÛ¤Î¤â¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤ÇÄÌ²ß¤Ï¿ÍÌ±¸µ¡¢¸À¸ì¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥³¥Ô¡¼ÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ãæ¹ñ¡×ÅÔ»Ô·²¤¬Ãæ¹ñ¤Î´ÖÀÜ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¸·³Ê¤ÊË¡Î§¤ä¼£°Â°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤æ¤¨¤ËÃæ¹ñËÜÅÚ¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¡Ö°¤¤¿Í¡×¤ä¡ÖµÍ¤ó¤À¿Í¡×¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ËÂçÎÌ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¡£·ë²Ì¡¢·ÐºÑÆÃ¶è¤ä±à¶è¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÅÒÇî¡¦Çä½Õ¡¦º¾µ½¤¬²£¹Ô¤¹¤ë°Ç¿¼¤¤³¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹ÆËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¶â»°³ÑÆÃ¶è¤ä¡¢º¾µ½µòÅÀ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤Î°¡ÂÀ¿·¾ë¡¢KK±à¶è¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Å¹õÅÔ»Ô¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°ìÂÓ°ìÏ©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢½¾Íè¤Î·×²è¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì½ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°¡ÂÀ¿·¾ë¤äKK±à¶è¤È°ìÂÓ°ìÏ©¤Î´ØÏ¢¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È²áµî¤Î°ìÂÓ°ìÏ©´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡£Ãæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢°ìÂÓ°ìÏ©¤ÈÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î´Æ»ë¼Ò²ñ²½¤È¤¤¤¦¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Îµ´»Ò¤Ê¤Î¤À¡£
¥«¥Í¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢½÷¤â¥¯¥¹¥ê¤âÇã¤¨¤ë
¡Ö¥é¥ª¥¹¤ÏÅ·¹ñ¤À¤¼¡£´Æ»ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÇã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÊë¤é¤·¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿¤ÏÂç·ù¤¤¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÂÓ°ìÏ©À¯ºö¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê ¡£ÌäÂê¤Ï°åÎÅ¿å½à¤ÎÉÔÂ¤¯¤é¤¤¤À¡×
°Å¹õ·»µ®¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£»ö¼Â¡¢Ãæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È½ô¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¡ÈÃæ¹ñ¿»Æ©ÅÙ¡É¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥é¥ª¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¹ñÆâ¤Î°ìÉô¤ÎÃæ¹ñ·Ï·ÐºÑÆÃ¶è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¤¬90Ç¯¡Á99Ç¯¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤ÇÅÚÃÏ¤ò¡ÖÁÅ¼Ú¡×¡£¼ç¸¢¤ä³°¸ò·³»ö°Ê³°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸¢¸Â¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¡¢19À¤µª¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡»¡»ÆÃ¶è¤Ï¥é¥ª¥¹¤ÇÍ£°ì¡¢Çä½Õ¤¬´°Á´¤Ë¹çË¡¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£³¹¤ÏßÜË¼¡ÊÇä½Õ½É¡Ë¤À¤é¤±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÇã½Õ¥ª¥ä¥¸¸þ¤±¤Ë¥é¥ª¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¶â»°³ÑÆÃ¶è¤ÏÅÒÇî¤¬¹çË¡¤À¡£¤¢¤½¤³¤Ï¤¹¤³¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤Î°ìÂçµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤µ¤¹¤¬¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¡È¹çË¡¡É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬À¹¤ó¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ïº¾µ½¤À¤±¤É¤Ê¡×
¥é¥ª¥¹¤Ï¡¢¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤êGDP¤¬ASEAN10¥«¹ñ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤ÎÉÏº¤¹ñ¤À¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤Î°ÒÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍßË¾¤ò½¼Â¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¤É¤ì¤À¤±¥ä¥Ð¤¤¤â¤Î¨¡¨¡¤¹¤Ê¤ï¤Á½Æ¤Ç¤âËãÌô¤Ç¤â¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÆ°ÊªÆù¤Ç¤âÌ¤À®Ç¯ÃË½÷¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤â¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Î»¥Â«¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÊ¿µ¤¤ÇÇã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
2021Ç¯¤Ë±ÀÆî¾Ê¤Îº«ÌÀ¤È¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ê¥é¥ª¥¹¤Î¼óÅÔ¡Ë¤¬Ä¾ÄÌ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤Ï¹ñÅÚ¤Î7³ä¤¬»³³Ù¤ä¹â¸¶¤Ç¡¢Æ»Ï©ÌÖ¤â¹Ò¶õÌÖ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÀ¤ÏÀ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñ²È¤ÎÇØ¹ü¤¬Ãæ¹ñ¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç´Ó¤«¤ì¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬¹ß¤êÃí¤°¸½¾õ¤ò´°Á´¤Ë¤ÏµñÀä¤Ç¤¤Ê¤¤É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥é¥ª¥¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤Ï¡¢¤³¤¾¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¤òÃµ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï°¦¿Í¤Ë¾®¤µ¤ÊÅ¹¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢Ç¯¤Ë1¡Á2²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£10ÂåÁ°È¾¤Î½÷¤Î»Ò¤ò²¿¿Í¤â°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤ÊüÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥ª¥¹¤Î°ìÈÌ¿Í¤ÎÂÐÃæ´¶¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ê°Å¹õ·»µ®¡¢°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤ÏÈà¤ÎÈ¯¸À¡Ë
Êì¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÍ¢½Ð¤È·ÐºÑ»ÙÇÛ¤Î¤â¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÍ¥±Û¤·¤¿Î©¾ì¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¿¢Ì±ÃÏ¡£¸½ÂåÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥ª¥¹¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¸«¤¿¡ÖËþ½§¡×¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¡£
¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤âÃæ¹ñ¡¢¤À¤¬¡Ä¡Ä
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¶â»°³ÑÆÃ¶è¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£¥é¥ª¥¹À¾ËÌÉô¤Î»³Æ»¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¼óÅÔ¤Î¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤¬»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡£µ¬ÌÏ¤ÏÃæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¾Î¤Î¾ï½»¿Í¸ý¤ÏÌó5Ëü¿Í¡ÊÆâÉô¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¸ý¤ÏÌó12Ëü¿Í¡Ë¤ÇÇ¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÌó80Ëü¿Í¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï¼óÅÔ¤Ë¼¡¤°ÂçÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¶è¤Î¼þ°Ï¤ÏÊÉ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¡¢ÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¸¡Ìä¤ò¤¯¤°¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¶è³°¤Ë¤âÃæ¹ñ·Ï¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¶è¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£´ÇÈÄ¤¬´ÊÂÎ»ú¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¤¤¤Á¤ª¤¦¥é¥ª¥¹¸øÍÑ¸ì¤Î¥é¥ª¸ì¤âÊ»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ»Ï©¤äÊâÆ»¤Î¶ËÃ¼¤Ê¹¤µ¤ä¡¢¥à¥À¤ËµðÂç¤ÊÉÔÆ°»ºÊ¬¾ù´ÇÈÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤«»¦É÷·Ê¤Ç¶õ´Ö¼«ÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤´¶¤¸¡×¤¬´°Á´¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÓÂÞ¤äÀ¾Àî¸ý¤ÎÃæ¹ñ³¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎOS¤Î¾å¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¥¢¥×¥ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤¬¡¢¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ï¡ÖOS¤âÁ´ÉôÃæ¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¤³¤³¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥«¥¸¥Î¤ä¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ÎÄã¤¤Å¹ÊÞ¤â¤ï¤ê¤È¤¢¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È°ã¤¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡¡¡½¬¶áÊ¿¤äÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ò»¿Èþ¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤¤
¢¡¡¡¡ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤äEV¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¤
£¡¡¡¡¥¢¥ê¥Ú¥¤¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò·èºÑ¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¯¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Î¸½¶â¼çµÁ
¤¡¡¡¡ÊÝ°é±à¤ä³Ø¹»¡¦Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
¥¡¡¡¡Ä«¤Î¸ø±à¤ÇÂÀ¶Ë·ý¤ò¤ä¤ëÏ·É×ÉØ¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿´ÏÂ¤à¿Í¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
¦¡¡¡¡ÉáÄÌ¤ËÇä½Õ»ÜÀß¤¬¤¢¤ë
¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤¬¤¤¤Á¤ª¤¦¡Ö³¤³°¡×¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÅÞ¤ÎÀëÅÁÉô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½¬¶áÊ¿¤ò»¿Èþ¤¹¤ë´ÇÈÄ¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ì¶¸¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¢¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥é¥ª¥¹¤é¤·¤µ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤ÎÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏEV¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢¥é¥ª¥¹¹ñÆâ¤Ç¤Ï½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬¸½Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
£¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢°Å¹õ·»µ®¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¤À¤Èº¾µ½¤Ç¥«¥Í¤ò¤Ö¤Ã¤³È´¤«¤ì¤ë¤«¤é¡×¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦Å¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉ½¸þ¤¤Î¾¦Çä¤Ï¥À¥ß¡¼¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ä¥Þ¥Í¥í¥ó¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥¢¥·¤¬¤Ä¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ê¤ó¤«»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¾¦Çä¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿®ÍÑ¡×¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤³¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤È¥¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤äÏ·¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼å¼Ô¡×¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¡¢Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ª·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿À¸¤Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Êë¤é¤¹³¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¦¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÆÃ¶èÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÉ÷Â¯¾î¤â½Ð²Ô¤®¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¶¹âµé¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ä¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ÊÃÖ²°¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨Êª²Á¤¬ÆÃ¶è³°¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç600¡Á800¿ÍÌ±¸µ¡Ê1Ëü2000¡Á1Ëü6000±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤«¤«¤ë¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤Ï2010Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¾²²°¡×¤ò¤¤¤Á¤ª¤¦µ¶Áõ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÃÖ²°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼£°ÂÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤êÁ´ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¶áÇ¯¤ÎÉÔ·Êµ¤¤Ç¡¢ÆÃ¶èÆâ¤Ç¤âÇä½Õ»ÜÀß¤Î¿ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
2000Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤
¤Û¤«¡¢¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É·Ï¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ¿¤¯¡¢³¹¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¡£°Å¹õ·»µ®¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²¤ÊÆ¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Îº¾µ½¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ãæ¡×¤À¡£Â¿¾¯¤ÎÁÛÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¹ñ·Ïº¾µ½µòÅÀ¤Ë½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¶èÆâ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢Ìë¤Î³¹¤òÁö¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ëßê¡¹¤ÈÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢Á´Éô¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Îº¾µ½µòÅÀ¡£Ìë¤ÏµÒ¤¬Â¿¤¯¤Æ¾¦Çä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤ï¡×
¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ï½½¿ô³¬¡Á¿ô½½³¬·ú¤Æ¤ÎµðÂç¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á1¡Á2³äÄøÅÙ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ó¥ë¼«ÂÎ¤Î¿ô¤¬ËÄÂç¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿É´µòÅÀ¤â¤Î¾ì½ê¤¬±Ä¶ÈÃæ¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉô²°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢IT´ë¶È¤òÌ¾¾è¤ë¡È²ñ¼Ò¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤Ëº¾µ½¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤»¤ë·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·úÊª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡È²ñ¼Ò¡É ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤ÈÊÝ¸îÈñ¡Ê¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¡Ë¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡£¶â»°³ÑÆÃ¶è¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÅìÉô¤Îº¾µ½µòÅÀ¤è¤ê¤â¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤¬°Â¤¤¤«¤éÎÉ¿´Åª¤À¡£¤Ç¡¢¡È²ñ¼Ò¡É¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼«¾Î¡ËÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬¥¹¥«¥¦¥È¡£¤½¤ì¤ò¼ØÆ¬¡ÊÌ©¹Ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡Ë¤¬¸½ÃÏ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£°ÜÁ÷ÍÑ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¼êÇÛ¤È¤«¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤òÃ´¤¦¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿º¾µ½´ØÏ¢»º¶È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤³¤½¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¤¤¦¡ÖÃæ¹ñ·Ïº¾µ½½¸ÃÄ¡×¤ÎÀµÂÎ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª·ï¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¶â»°³ÑÆÃ¶è¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¹¤°¤ë¤ß¤Ç¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¾µ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö²Ô¤°¤ä¤Ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦²Ô¤¤¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¡£µîÇ¯¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·î¼ý15Ëü¿ÍÌ±¸µ¡ÊÌó300Ëü±ß¡Ë¤°¤é¤¤²Ô¤°½¾¶È°÷¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£1²ó¤Ç100Ëü¸µ¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤òñÙ¤·¼è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£³¹Á´ÂÎ¤Ç¡Ø¤³¤¤¤Ä¥¹¥²¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
º¾µ½¤Îºá°´¶¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Ãæ²Ú°Å¹õ¥Ù¥ë¥È¤ò½ä¤ëÎ¹¤òÂ³¤±¤¿¨¡¨¡¡£
½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤é¡¢Á´°÷°¿Í¡Ä»ä¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¡ÖÃæ¹ñ¿Í¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«