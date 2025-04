現地時間2025年3月31日(日本時間:4月1日)、アメリカのラスベガスで行われた全米劇場所有者協会が開催するコンベンション=シネマコンを開催。

ソニー・ピクチャーズが配給する大作映画のタイトル、全米公開日等が発表されました。

トム・ホランド主演「スパイダーマン」シリーズ最新作のタイトルは『SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY(スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ)』 に決定!

マーベル映画『SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY(スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ)』

現地時間2025年3月31日(日本時間:4月1日)、アメリカのラスベガスで行われた全米劇場所有者協会が開催するコンベンション=シネマコンで、トム・ホランド主演の映画「スパイダーマン」シリーズ最新作のタイトルが発表されました。

タイトルは『SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY』 (邦題:『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』)

全米公開日は2026年7月31日。

日本公開は2026年夏に予定されています。

トム・ホランド主演「スパイダーマン」シリーズ最新作に期待が高まります!

© 2025 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post トム・ホランド主演「スパイダーマン」シリーズ最新作!マーベル映画『SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY(スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ)』 appeared first on Dtimes.