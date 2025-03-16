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Police say they've arrested apparent Zizian group leader | AP News
https://apnews.com/article/zizians-killings-border-patrol-bf599db6b9ec354c68ed5ff4d5701b84
Prosecutors: woman charged in Border Patrol agent's killing was in touch with homicide suspect | AP News
https://apnews.com/article/vermont-border-agent-killed-78d4336b6ee5ea0bb4ae372627e37f67
What to know about the killing of a Border Patrol agent and its ties to the cultlike Zizians group | AP News
https://apnews.com/article/vermont-border-patrol-shooting-youngblut-lasota-zizians-c37e931e1d4c8cbbe31dbf438684f4a4
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