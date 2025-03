アメリカ で活動する無政府主義グループ「Zizian」のリーダーと思われる人物の逮捕を複数メディアが報じています。Zizianは2022年から2025年にかけて アメリカ で発生した6件の死亡事件に関与したと考えられており、その詳細が明らかにされています。Police say they've arrested apparent Zizian group leader | AP Newshttps://apnews.com/article/zizians-killings-border-patrol-bf599db6b9ec354c68ed5ff4d5701b84

Prosecutors: woman charged in Border Patrol agent's killing was in touch with homicide suspect | AP Newshttps://apnews.com/article/vermont-border-agent-killed-78d4336b6ee5ea0bb4ae372627e37f67What to know about the killing of a Border Patrol agent and its ties to the cultlike Zizians group | AP Newshttps://apnews.com/article/vermont-border-patrol-shooting-youngblut-lasota-zizians-c37e931e1d4c8cbbe31dbf438684f4a4 アメリカ のメリーランド州警察は2025年2月、Zizianのリーダーと思われるジャック・ラソタ容疑者とミシェル・ザイコ容疑者を不法侵入、妨害、車内での拳銃所持などの疑いで逮捕しました。警察はZizianに関する捜査の詳細を明らかにしていませんが、 アメリカ の通信社・AP通信はインタビューや裁判記録、オンライン投稿の調査などを通じて、Zizianの詳細について明らかにしています。AP通信によると、Zizianは20代から30代の若いコンピューター科学者のグループがオンラインで知り合い、無政府主義の信念を共有したことから始まったとのこと。グループとしての目標は明確ではありませんが、オンライン上のやり取りでは過激なヴィーガン主義や性自認、人工知能まで幅広いトピックを扱っており、次第にグループの思想が暴力的になりカルト的な集団となっていったそうです。Zizianの名前の由来にもなったグループ創設者のジズ・ラソタ(Ziz LaSota)はトランスジェンダーの女性を名乗り、理性と知識を通じて人間の認知を理解しようとする「合理主義」の考え方を強く非難するブログを運営していました。このジズという名前は、ジャック・ラソタ容疑者のブログ用の別名であり、ラソタ容疑者の思想に共感した人たちをカルト的だと非難した人物が「Zizian」という名称を使用しました。BBCによると、ラソタ容疑者とその仲間は、合理主義団体が開催したイベントに抗議活動をしていたところ逮捕されましたが、ラソタ容疑者の弁護士が虚偽の報告をしたことで、ラソタ容疑者は死亡したとみなされていたとのこと。その後、家賃を求める土地所有者を襲撃したり、メンバーの両親を銃殺したり、新しい土地でも家主を殺害したりと暴力的な事件を発生させていましたが、一部のメンバーが逮捕、拘留されるのみで、Zizianの活動は継続していました。2025年1月、カナダの高速道路で アメリカ の国境警備隊員とZizianのメンバーと見られる人物とで銃撃戦が発生しました。国境警備隊員の一人であるデビッド・マランド氏は、入国審査を行うため、カナダ国境から約15厠イ譴森眤道路を通過する車を停止させました。乗車していた2人のうち1人が、停止中に拳銃を取り出して少なくとも2回発砲した結果、銃撃戦となりマランド氏および車内にいたZizianのメンバー1人が死亡しました。 アメリカ の国土安全保障省は一連の事件からZizianのメンバーを「定期監視」下に置いていましたが、銃撃戦とマラン氏の殺害事件を期に、Zizianに関する全国規模の捜査を実施しました。銃撃戦を起こして逃亡した人物であるテレサ・ヤングブラット容疑者が武器関連容疑で起訴され、ヤングブラット容疑者が使用した拳銃が第三者によって購入されていたこと、購入者は アメリカ のペンシルバニア州で起きた別の 殺人事件 で重要参考人になっていることなどが判明し、最終的に複数の事件に関与したとしてラソタ容疑者およびZizianメンバーのダニエル・ブランク容疑者が2025年2月末に逮捕されました。カルトを研究するカリフォルニア大学バークレー校のポウロミ・サハ氏は、「カルト集団には厳密な法的定義はありませんが、Zizianの特徴のいくつかは、カルトという用語の一般的な文化的概念と一致しています」と述べています。サハ氏によると、Zizianは非正統的な見解を共有していると思われる個人の集団であり、その上で「ジズ」という指導者がいることから、カルトの特徴に一致するそうです。