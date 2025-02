世界中の離婚率は過去100年の間に増加しています。離婚が健康状態や幸福度の悪化、早期死亡率の上昇などに関与していることに目を向けたヘブライ大学の研究者が、文化や個人の価値観で離婚の比率を特定できる可能性があり、望まない離婚を避けられるかもしれないと発表しました。Cultural and personal values interact to predict divorce | Communications Psychology

https://www.nature.com/articles/s44271-025-00185-xDivorce can be predicted by interactions between cultural and personal values, study findshttps://phys.org/news/2025-02-divorce-interactions-cultural-personal-values.htmlヘブライ大学のサリー・メンサー氏らは、配偶者同士の文化的価値観と個人的価値観の違いが離婚に関係してくると考え、2つの価値観がどのように作用するのかを調べました。文化的価値観とは、基本的に社会規範と結びついた信念であり、個人の自由を尊重することもあれば、社会の安定や伝統を重視することもあります。一方、個人的価値観とは個人が抱える信念のことで、例えばある人は独立心や新しい経験、喜びを重視し、別の人は伝統や社会的適合性を尊重する場合があります。メンサー氏らは世界55カ国以上に住む10万人以上の参加者を対象とした、過去3回のアーカイブ研究で収集されたデータを分析。これらの参加者から得られた回答のうち、恋愛や離婚に関するものに焦点を当てて調べました。その結果、自律性(個人の自由)を優先する文化的価値観を持つ人は離婚率が高く、社会的安定や伝統を優先する文化的価値観は離婚率が低いことがわかりました。同様に、自立、新しい刺激、快楽を重視する個人的価値観を持っている人ほど離婚しやすく、一方で伝統や社会的調和を重視する人は離婚の可能性が低いことも判明します。この結果からメンサー氏らは「自律の価値観を重視する国や快楽主義の価値観を重視する人たちでは、離婚が正当化されやすく、離婚の可能性が高いことがわかりました。反対に離婚が正当化されにくいのは伝統や順応的価値観を重視する個人でした」と記しています。調査では「自己指向」「刺激」「快楽主義」「伝統」などの多数の指標が導き出されており、こうした価値観が配偶者同士でいかに異なるのか、という点から離婚の確率を予測できる可能性があるとメンサー氏らは報告しました。メンサー氏らは「自主性を重んじる文化を持つ国ほど、個人的価値観が離婚に与える影響は強いようでした。これは文化的価値観と個人的価値観が相互に作用することを示唆しています。離婚における価値観の役割を理解することで、配偶者選びの役に立つかもしれません」と述べました。