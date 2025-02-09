¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤ÎºÊ¤È·ëº§¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¥ë¡£°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¹ðÇò¡ÖÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢70Âå¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
VTR¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¼çºÅ¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£²»³ÚÃç´Ö¤Ê¤É¡¢Í§¿Í22Ì¾¤¬Âç½¸¹ç¡£É×¤Î¥®¥¿¡¼¤ÈºÊ¤Î¥ª¥Ú¥é¡¢É×ºÊ¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬¡£É×¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÎÂ¹¡¢ºÊ¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È9¿Í¤â¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¡£Â¹¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä²È¤ËÍè¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤ª²Û»Ò¤äÍ·¤Ó¥°¥Ã¥º¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢25ºÐ¡¦ÆÈ¿È¤ÎMC°æ¾åºé³Ú¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¼ÁÌä¡£¤ª¶â¤ÎÌÌ¤ÈÌë¤Î±Ä¤ß¤ÎÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥Ä¥ó¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
¤ª¸ß¤¤¤ÎÁ°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ºÊ¤ÎÁ°É×¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉ×¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡£Á°É×¤È¤Î·ëº§¼°¤Ç¡¢É×¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç¡Ö°¦¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤òÃÆ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á°É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó20Ç¯Á°¤Ç¡¢¤½¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë¤âÉ×¤Ï¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÄÌÌë¤È¤ªÁò¼°¤Ë¤ÏÁ°ºÊ¤Î´ÇÉÂ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ßÂ³¤±¡¢Á°É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÊ¤ËÏ¢Íí¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£ËèÆü¡¢ÌëÃæ¤Î2»þ3»þ¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ÈºÊ¤Î¼«Âð¤ØË¬¤Í¤¿É×¤Ï¡¢Á°É×¤Î°ä±Æ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£ÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤â²÷Âú¤·¡¢É×¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
ÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤ä¤ä¤³¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¤È¡¢ÆþÀÒ¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ìó10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢·ëº§¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
Â¹¤¿¤Á¤Ë¤â²û¤«¤ì¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤·¤¿2¿Í¡£ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÌ¼¤È8ºÐ¤ÎÂ¹¤«¤é¡¢É×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¡¢¡ÖÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈºÊ¤Ï¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÉ×¤«¤éË´¤¿ÆÍ§¤Ø¤ÈÂ£¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¡£