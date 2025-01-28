ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤ÎÌÅ¡¦ËþÎ¤Æà¤µ¤ó¡¡¥ß¥¹ÆüËÜ¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö¥ß¥¹ÃåÊª¡×¤ÎW¾Þ
¡¡Âè57²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢²Î¼ê¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê66¡Ë¤ÎÌÅ¡Ê¤á¤¤¡Ë¡¢ÀÐÀîËþÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬ºÇ¹â°Ì¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡Ö¥ß¥¹ÃåÊª¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹ÃåÊª¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ËþÎ¤Æà¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÈÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Äº¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇìÊì¤ËÆ´¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÆ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢½éÃÊ¤ÎµÝÆ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç¥ß¥¹ÃåÊª¤â³ÍÆÀ¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ2020¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿²È¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢»þÂå·àµ¯ÍÑ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö10ÂåºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÇìÊì¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ç¤¤ë¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£