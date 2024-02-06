国際政治学者の三浦瑠麗氏（43）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「週刊文春」の表現内容に苦言を呈した。「第56回ミス日本コンテスト2024」でグランプリに輝いていた椎野カロリーナさんが5日、自身のインスタグラムを更新し、ミス日本グランプリを辞退したことについて報告した。 「週刊文春」でこの件を取り上げていたが、その中で「身持ちの固さは大和なでしこの美質のひとつ。けだし、ミス日本にふさわしい」とい