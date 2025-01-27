ÃæµïÀµ¹¡ÈÂ¾¶É½÷»Ò¥¢¥Ê¡É¾åÇ¼¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¡Ä·ÝÇ½³¦°úÂà¤Çµ¯¤¤¿Æ±¾ð¿á¤Èô¤Ö
¡¡ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ë¶É°÷¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¸å¤âÃæµï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÀÜÂÔ¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î17Æü¡¢Æ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢»²²Ã¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡È²Ð¾Ã¤·¡É¤Ë¼ºÇÔ¡£¤½¤·¤Æ27Æü¡¢¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¤Þ¤¿¤â¶É¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡Ö27ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿2023Ç¯6·î¤Î1¤«·îÁ°¤Î5·î¡¢Æ±¶É¤ÎÊÔÀ®´´Éô¤¬Â¾¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È¤Î²ñ¿©¤òºÅ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¿©¤Ë¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É¤Î¼ã¼ê½÷À¥¢¥Ê¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Î¼ã¼ê½÷À¥¢¥Ê¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Ì±Êü¤Î½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÊÔÀ®´´Éô¤«¤éÃæµï»á¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¿©¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡Ø¥ä¥é¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¤©¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÅ¹¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î·ï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢X¤Ë¤Ï¡ÖÃæµïÀÜÂÔ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ãæµï¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¾ðÏÀ¤â½¸¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿á¤Èô¤ó¤À¡£
¡Ô¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡¢Ãæµï¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤â´§ÈÖÁÈ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤À¤·¡Õ
¡ÔÂ¾¶É¤âÆ±¤¸»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂ¾¶É¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤â¥Õ¥¸¤¬°ú¤È´¤¤¤ÆÃæµï¤Ë¾åÇ¼¤·¤Æ¤¿¤È¤«ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¹Ô¤²á¤®¤Æ¤ÆÁð¡Õ
¡Ô·ë¶É¤Ï³Æ¶É¤¬Ãæµï»áÁèÃ¥Àï¤Î¤¿¤áÀÜÂÔÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Õ
¡ÔÃæµï¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤ë¿ÍÃ£¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡©¡¡°ìÈÖ°¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤ÉÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÜÂÔ¼õ¤±¤Æ¤ëÃæµï¤âÆ±ºá¤À¤è¤Í¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ë¤â½ýÉÕ¤¤¤Æ¤ë½÷À¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍÊ¸î¤¹¤ë¤Î¡©¡Õ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¤ÓµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÃæµïÃæµï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÂ¾¤Ë¤âÂçÀª¤¤¤ë¤À¤í¡£¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤è¡Õ
¡Ô¤½¤í¤½¤íÃæµï Ãæµï¸À¤¦¤ó¤ä¤á¤Æ¡¢ÀÜÂÔ¤µ¤ì¤¿¥ä¥Ä¤é¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡© Â¾¤Ë¤â¤ª¤ë¤ä¤í¡©¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤µ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤±¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡£À¯¼£²È¤äÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Ãæµï°Ê³°¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òëÃ¤·¤àÀ¼¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀÜÂÔ¤·¤¿¤¤¿Í¡É¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¿¿Ùõ¤ÊÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£