¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»³²Ð»ö¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬ºÒ³²¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤¬¿å¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Þ¤À£±Ç¯¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÙÄ¹¤¤¿å¾øµ¤ÂÓ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÂçµ¤¤ÎÀî¡×¤«¤éÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬°ìºòÇ¯¤Î£±£²·î¡£¤½¤Î¸å¤â¹ë±«¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢ºòÇ¯£²·î½é¤á¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î±«ÎÌ¤¬£³£°£°¥ß¥ê¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£Åß¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¹ÓÅ·¤Ç´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ë¤Ï¼Ö¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¿ôÉ´·ï¤ÎÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢µ¤¸õ¤Î¿¶¤ê»Ò¤ÏÊÌÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎµÏ¿¾åºÇ¤â½ë¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë²Æ¤¬²á¤®¤¿¸å¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô°ìÂÓ¤ò´³ò±¡Ê¤«¤ó¤Ð¤Ä¡Ë¤¬½±¤Ã¤¿¡£±«´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¼¾ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºòÅß¤Î¹ë±«¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¿¢Êª¤¬È¯²ÐÅÀ¤È¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¡££±£°Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯É÷¤â½Å¤Ê¤ê¡¢²ÐºÒ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕÃÏ°è¤Ø³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢¿Í´ÖÍ³Íè¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Î±Æ¶Á¤òÆÃ¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤ËÂ°¤·¡¢¸µÍèµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÎ¾¶ËÃ¼¤Ë¿¶¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê²Æ¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤é¤º¡¢¹ß±«ÎÌ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÅß¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤º¤«¤Ëµ¤¸õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑÆ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢½£Æâ¤ÏÌÔÎõ¤Ê¹ë±«¤ä¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤Î´³ò±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£
´¥Áç¤È±«Å·¤È¤¬·ã¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢¡ÖÅ·¸õ¤Î¤à¤ÁÂÇ¤Á¾É¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢£¹Æü´©¹Ô¤Î²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³²Ð»ö¤ä¹¿¿å¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²¤ÎÈï³²¤â¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºòÅßÈ¯À¸¤·¤¿¹ë±«¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¿¢Êª¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿¢À¸¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Î£²ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¤Îµ¤¸õ²Ê³Ø¼Ô¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¦¥§¥¤¥ó»á¤Ï¿ä·×¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿¢Êª¤¬¡¢º£½µÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÎÌ¤ÎÁð¤äÌÐ¤ß¤¬¶ËÅÙ¤Ë´¥Áç¤·¤¿´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄÌ¾ï¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¶¯É÷¤Ç¤½¤ÎÀª¤¤¤òÁý¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬É÷Â®£´£´¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ²È¤«¤é²È¤Ø¤ÈÇ³¤¨°Ü¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ»Î¤Ë¤âÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£
Åßµ¨¤Î±«¤ÎÅþÍè¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤È¤½¤ÎÃÏÃæ³¤Àµ¤¸õ¤¬¶ËÃ¼¤Ê²ÐºÒ¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£
½¾Íè¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î»³²Ð»ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï£±£°·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î»³²Ð»ö¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¹ÃÈ²½¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä»³²Ð»ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
Æ±½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤â£·Æü¡¢º£¤ä°ìÇ¯Ãæ¤¬»³²Ð»ö¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Á´ÊÆ¾ÊÄ£¹çÆ±²ÐºÒ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍ½Êó´±¤é¤Ï¡¢º£¸å¤â£±·î¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÌ¾ï¤ò¾å²ó¤ëÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤È·Ù¹ð¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤Î»³²Ð»ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¶ËÃ¼¤Êµ¤¸õ¤Î¿¶¤ê»Ò¤¬¼¾½á¤ÎÊý¤ØÌá¤ê¡¢Åß¤Î±«¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·ã¤·¤¤»³²Ð»ö¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤¤¤ÄÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÃÊ¤Èº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£