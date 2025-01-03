¥Ð¥ì¡¼¼íÌîÉñ»Ò¡õWEST.¶Í»³¾È»Ë¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡Àµ·î¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×½ËÊ¡»¦Åþ
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶Í»³¾È»Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¼íÌîÉñ»Ò¤Ï¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¤È·ëº§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶Í»³¤â½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Àµ·î¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤È·ÝÇ½³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡£¼íÌî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÃÎ¿Í¡¦Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼íÌî¤µ¤ó¤Ï10Âå¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¸£°ú¡£2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë