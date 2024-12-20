¡Ö¥Þ¥¯¥É¿©¤Ù¤¿¤é9000±ß¡©¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ä¤±¤É¤³¤ì¤Ï·ù¡ª¡×¡¡Í§±Ê¿¿Ìé¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹Á¤ÎÊª²Á¹â¤ËÈáÌÄ
º§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ë3ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦Í§±Ê¿¿Ìé¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î19Æü¡¢¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹ÁÆâ¤ÎÊª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö°û¤ßÊªÍê¤ó¤ÇÌµ¤¤¤Î¤Ë...¡×
Í§±Ê¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥É¥¦ÇÀ²È¤Î´ä´Ö·Ã¤µ¤ó¤È·ë¤Ð¤ì¡¢20Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É×ºÊ¤ÏSNS¤Ç³¤³°Î¹¹Ô»Ñ¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢23Ç¯¤Ë´ä´Ö¤µ¤ó¤¬30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ï¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ä¹âµé»þ·×¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥Þ¡¦¥Ô¥²¡×¤È¤È¤â¤ËÍ§±Ê¤µ¤ó¤Ë½Ë¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤À¸³è¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÉ×ºÊ¤Ç¥Ð¥ë¥È»°¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿µ¢¤ê¡¢Í§±Ê¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤·¤¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹Á¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃíÊ¸ÆâÍÆ¤ò¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È9¸ÄÆþ¤ê¡¡¥Ê¥²¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¡¡¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°2¸Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢
¡Ö¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹Á¤Ç¥Þ¥¯¥É¿©¤Ù¤¿¤é9000±ß¡©¡ª¡©°û¤ßÊªÍê¤ó¤ÇÌµ¤¤¤Î¤Ë...¡¡¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ä¤±¤É¤³¤ì¤Ï·ù¡ª¡×
¤È¡¢Êª²Á¤Î¹â¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹Á¤Î¥Þ¥¯¥É¤È¥¹¥¿¥ÐÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¥È¥ë¥³¥ê¥éÉ½µ¤Ê¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤...¤ß¤ó¤Ê¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ëº¾µ½¤ä¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¤â¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Çº£¤«¤éÆüËÜ¤Ø½ÐÈ¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÎ¹¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤ì¤¿¤éÁ´¤ÆÎÉ¤·¡¡¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ªÎ¹¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÉÕ¤Êª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£