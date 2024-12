小池都知事「SusHi Tech Tokyo 2025」の新情報を発表 / 北斎の浮世絵を全身で感じる“超没入体験”【まとめ記事】

2024年11月29日(金)、小池百合子東京都知事は「Startup Ecosystem Summit 2024」に登壇し、有楽町に位置する「Tokyo Innovation Base(TIB)」のオープン1周年を振り返った。また、2025年5月に東京ビッグサイトで開催予定のアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」に関する新情報も発表した。

株式会社ギークピクチュアズをはじめとするHOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会は、東急プラザ渋谷にて『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』を、2025年2月1日(土)〜2025年6月1日(日)に開催することを決定した。チケットは11月21日(木)より販売を開始した。■アジア10地域のブレーダーの頂点が決定!「アジアチャンピオンシップ2024」 開催株式会社タカラトミーは、現代版ベーゴマ『ベイブレード』25周年記念企画のひとつとして、「アジアチャンピオンシップ 2024」を、2024年12月1日(日)に池袋・サンシャインシティ噴水広場(東京都豊島区)にて開催した。「アジアチャンピオンシップ2024」は、アジア10の地域で実施の大会優勝者がブレーダーの頂点を目指して戦う大会で、ブレーダー同士の国際交流の場としても位置付けられている。本大会には、6歳以上12歳以下のレギュラークラス大会に加え、初めて大人も参加可能なオープンクラス大会の2つのカテゴリーに分かれ、アジア地域のブレーダー頂点を目指して戦った。■北斎の浮世絵を全身で感じる"超没入体験"!「HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO」のチケットが販売開始株式会社ギークピクチュアズをはじめとするHOKUSAI : ANOTHER STORY 製作委員会は、東急プラザ渋谷にて『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』を、2025年2月1日(土)〜2025年6月1日(日)に開催することを決定した。チケットは11月21日(木)より販売を開始した。■グループワークなど、自由なレイアウトが可能!クティブ・ラーニングデスクサンワサプライ株式会社は、グループワークでも講義式授業でも使いやすいフォールディングデスク「FLD-7350BR(木目)」「FLD-7350W(ホワイト)」を発売した。本製品の天板は丸みを帯びた形状で、グループワークの時に対話しやすい配置にデスクを並べられる。学校の教室やオフィスで自然に会話や意見交換のしやすい環境を作れる。デスク同士を接近させて配置することができる天板形状を採用している。他者との距離を自然に縮め、自由に会話や意見交換のしやすい環境を生み出す。アクティブ・ラーニングでの活用にもおすすめだ。■軽くて丈夫、高い撥水性の収納式ハンドル付きパソコンインナーケースサンワサプライ株式会社は、軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用したパソコンインナーケース「IN-SN1101シリーズ(11.6型ワイド)」「IN-SN1301シリーズ(13.3型ワイド)」「IN-SN1501シリーズ(15.6型ワイド)」を発売した。持ち運びや出し入れに便利な収納式ハンドル付きで、ビジネスシーンを快適にサポートする。インビスタ社の高性能素材コーデュラファブリックを使用し、一般的なナイロンよりも優れた耐摩耗性と引き裂き強度を実現している。超軽量タイプで重さを感じさせず、強靭でありながらしなやかな素材特性により、カバンへの出し入れもスムーズだ。