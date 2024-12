フロッグポッドは、Power Appsモデル駆動型研修とPower Automate初心者研修を2研修同時リリースします。

フロッグポッド「Power Appsモデル駆動型研修/Power Automate初心者研修」

フロッグポッドは、Power Appsモデル駆動型研修とPower Automate初心者研修を2研修同時リリース。

今回、フロッグポッドのローコード教育サービス「Power Education」に新研修が追加されました。

利用者からの要望をもとに開発された最新の学習コンテンツで、スキルアップを強力にサポートします。

今回の新研修リリースを記念して、期間限定で以下のお得なキャンペーンを実施します。

■キャンペーン内容

全研修10%オフ

■キャンペーン期間

2024年12月1日から2025年3月31日まで

《新研修の紹介》

【Power Apps 中級編 「モデル駆動型アプリとDataverseの基礎知識」】

この研修では、Power Appsのモデル駆動型アプリとMicrosoft Dataverseの基礎から実践までを学べます。

ノーコード開発の概念を取り入れ、直感的かつ効率的に業務アプリを作成する力を養うことを目的としています。

■研修の概要

・モデル駆動型アプリとDataverseの基本を学ぶ

キャンバスアプリとの比較を通してモデル駆動型アプリの特性を理解。

Dataverseのテーブル、リレーション、データ型などの基本概念を習得。

・モデル駆動型アプリの作成手順

フォームやビューの作成・カスタマイズ方法を実践。

ビジネスプロセスフローやルールを設定して、業務に応じた機能を追加。

・実務に役立つ機能の活用

Dataverseのグラフやダッシュボードについて。

データのインポート・エクスポート、データフローについて。

・高度な拡張機能の紹介

カスタムページやJavaScriptによるフォーム拡張、Power Automateとの連携についての概要紹介。

■本研修のゴール

・モデル駆動型アプリの基礎を理解し、業務アプリを設計できるスキルを身につける。

・Dataverseを活用したデータ管理の基礎を習得し、効率的な業務プロセスを構築。

・環境管理や拡張機能を活用し、実務に即したアプリを構築する準備を整える。

■開催・費用

費用 :1名 49,500円(税込)

教育方法:オンライン及び対面

研修時間:約6時間

【Power Automate 初級編(クラウドフロー)】

この研修は、Power Automateを全く触れたことのない方でも安心して学べる、基礎から始める実践的な内容です。

本研修の目的は、Power Automateを学びながら、日常業務を効率化する例を元に作成方法を学ぶことが出来ます。

■研修の概要

・Power Automateの基本。

Power Automateの概要や使い方。

・実践的なフロー作成

Excelデータを使ったメール送信フローの作成。

休暇申請承認フローの作成。

承認済み申請削除フローの作成。

・応用と日常業務への取り入れ方

取り入れやすい6種類のフローを学ぶ。

■本研修のゴール

Power Automateでの基礎的なフロー作成スキルを習得。

実務に役立ついくつかの自動化フローを持ち帰り、すぐに業務に応用可能。

■開催・費用

費用 :1名 38,500円(税込)

教育方法:オンライン及び対面

研修時間:約6時間

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スキルアップを強力サポート!フロッグポッド「Power Appsモデル駆動型研修/Power Automate初心者研修」 appeared first on Dtimes.