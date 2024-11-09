¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«?!?!?!?!¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢NHKÇÕ¤Ç½é²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿½÷À¤ËX¶ÄÅ·¡¡¡ÖÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬¡Ä¡×¹¤¬¤ë³ÖÀ¤¤Î´¶
GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï8Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç²òÀâ¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ì¾¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏµÜ¸¶ÃÎ»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆ¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ4°ÌÆþ¾Þ¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£NHKÇÕ¤Ë¤âÍ¥¾¡1ÅÙ¤ò´Þ¤á¡¢6ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¿¼¤¤Âç²ñ¤Ç¡¢NHK¤Ë½Ð±é¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î²òÀâ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¡Ö²¿²ó¤â½Ð¾ì¤·¤¿NHKÇÕ¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÜ¸¶¤µ¤ó¡£¡Ö¡Ê²òÀâ¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ì¤ê¸ý¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿Ì¾¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î²òÀâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖNÇÕ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î²òÀâ¤¬¤µ¤È¤³¤Á¤ã¤ó¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«?!¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤È´î¤Ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâÃÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡×
¡ÖÃÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬NHKÇÕ¤Î²òÀâ¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«´¶³´¿¼¤¤¡×
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤¡Á¡×
¡ÖÀ¼¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡Ö½é²òÀâ¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ÆÎÉ¤¡×
¡ÖÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤ÇÈó¾ï¤ËÊ¹¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÁª¼ê¤Î±éµ»¤è¤êÃÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î²òÀâ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×
¡Ö²òÀâ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤µ¤È¤³Âº¤¤¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿10Âå¤Îº¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É³ÖÀ¤¤Î´¶¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Ãæ·Ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢µÜ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö²òÀâ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç²þÁ±ÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë