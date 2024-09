米カリフォルニア州の病院で今月、3種の ワクチン を同時接種した女性(23)が、一時的な失明、嘔吐、全身の腫れや内出血、青あざなどの過剰反応を引き起こした。女性は後天性の稀な血液疾患である「発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)」の治療のために同病院を訪れ、医師に ワクチン 接種が必要だと告げられた。米ニュース メディア 『FOX 11 Los Angeles』などが伝えた。米フロリダ州出身のアレクシス・ロレンツさん(Alexis Lorenze、23)は今年1月に「発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)」と診断され、今月10日に治療として輸血を受けるため、カリフォルニア州オレンジ郡のUCIメディカルセンターに入院した。

PNHとは、血球のもとになる造血幹細胞が突然変異を起こし、異常な赤血球(PNHタイプ赤血球)が作られる 病気 だ。赤血球が異常に壊される「溶血」を起こすため、尿が褐色になり、貧血や全身倦怠感、嚥下障害などの症状が現れる。また、悪化すると腎不全、血栓症、肝臓、脳、肺などの臓器障害を起こすこともあるが、進行がゆっくりであるため、対症療法が中心となる。アレクシスさんの 家族 は、これまで宗教上の理由から長い間 ワクチン 接種を控えてきたが、UCIメディカルセンターの医師から「治療継続のためには ワクチン 接種が必要」と告げられ、アレクシスさんはしぶしぶ髄膜炎、肺炎、破傷風の ワクチン を同時接種した。ところが10分経たないうちに両目が見えなくなり、顎が硬直して動かなくなった。さらに、鼻血、嘔吐が始まり、全身の腫れ、内出血、青あざなどの症状が現れ、容体が急激に悪化した。アレクシスさんは TikTok に入院中の様子を投稿し、どす黒く染まった額や腫れ上がった目、紫色のあざで覆われた首や背中を カメラ の前で晒し、言葉を振り絞ってこう訴えた。「怖いというそんなレベルではない。全身が痛むのよ。病院は私を殺そうとしているの! この動画をより多くの人とシェアして欲しい。」なお、医療専門家は複数の ワクチン の同時接種について、以前から潜在的な危険性への懸念を表明しており、「特にPNHのような自己免疫疾患の患者に関しては、 ワクチン がきっかけとなり、免疫システムが過剰に反応して重篤な合併症を引き起こす可能性がある」と語っている。さらに、「接種から5分以内に異常な反応が起きた場合には、 ワクチン の成分に アレルギー 反応を起こした可能性もある」と指摘する医師もいて、 フォーチュン ・レコメンズ・ヘルス(Fortune Recommends Health)の首席医療顧問であるラジ・ダスグプタ医師(Dr. Raj Dasgupta)は次のように述べた。「複数の ワクチン を同時に接種することは通常、安全である。ただ彼女のようなケースでは、免疫システムに過剰な負担をかけないためにも、 ワクチン は間隔を空けて症状が悪化しないように観察することが大切だ。」アレクシスさんは少しずつ回復の兆しを見せているが、 家族 は「病院のスタッフは、アレクシスの過剰反応に対する処置をすぐに行わなかった。そのため彼女はひどく苦しんだ」と憤りを隠せず、ロサンゼルスの病院への転院も考えているという。今回のニュースには、「病院は利益を出すことを優先し、患者のケアは後回し」「訴訟だね」「入院費は病院持ちだろう。この女性は毒を盛られたのと同じ」「血液疾患があるのに3種の ワクチン をするなんて!」「望まない医療行為は強制されるべきでない」「これは恐ろしい」「心が痛む」「早い回復を祈っている」といったコメントが寄せられている。ちなみに過去には、耳の 感染症 に罹って薬を飲んだ女性が、全身の皮膚に爛れや水膨れを生じる「スティーヴンス・ジョンソン症候群」を発症し、自身の写真を公開した。女性は「数千匹のヒアリに噛まれたような痛み」と語り、「もっと多くの人にこの 病気 について知ってもらいたい」と希望を述べていた。画像は『lex TikTok 「hi friends」』『Todd Lorenze Facebook 「Today’s update on Alexis.」「Update, in icu, going to a different hospital soon, hopefully at noon .」「Our battle.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)