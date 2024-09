オンライングラフィックデザインソフトウェアの Canva が、アメリカでの株式公開に向け、一部ユーザーの利用料金を4倍超も値上げすると発表しました。Canva hikes prices by 300pc as it readies for IPO | Information Age | ACShttps://ia.acs.org.au/article/2024/canva-hikes-prices-by-300pc-as-it-readies-for-ipo.html

Canva is raising prices by 300pc amid its AI focushttps://www.siliconrepublic.com/business/canva-teams-price-surge-aiCanva Jacks Up Some Subscription Prices by 300% Ahead of Expected IPO | PetaPixelhttps://petapixel.com/2024/09/03/canva-jacks-up-some-subscription-prices-by-300-ahead-of-expected-ipo/オーストラリアのテクノロジー企業であるCanvaは、個人や企業向けのオンライングラフィックデザインソフトウェアプラットフォームを提供しています。同社はアメリカでの株式公開を計画しており、資金調達ラウンドでの評価額は378億ドル(約5兆5000億円)でした。そんなCanvaが、一部ユーザーに向けて値上げを通知していることが明らかになりました。Canvaから値上げを通知されたユーザーがX(旧Twitter)上に値上げ通知のスクリーンショットを投稿しており、これによると年間利用料が既存の119.99ドル(約1万7500円)から500ドル(約7万2700円)に値上げされる模様。ただし、最初の12カ月間は40%の割引が適用され、300ドル(約4万3600円)で利用できる模様。なお、Canvaは2024年4月にCanvaチームの新規ユーザー向けに月額利用料の値上げを実施していました。それまでは5ユーザー当たり月額15ドル(約2200円)だったところ、ユーザー1人当たり月額10ドル(約1500円)に値上げされています。この値上について、CanvaのコミュニケーションリーダーであるLouisa Green氏は、「既存ユーザーにも9月に値上げが実施される予定」と説明しており、今回の値上げはまさにこれが実現したものというわけです。オーストラリアコンピューター協会(ACS)のニュースメディアであるInformation AgeがCanvaに直接問い合わせたところ、同社の広報担当者から値上げの理由のひとつとして「AIや生成AIを活用した機能を含む数多くの新機能がCanvaプラットフォームに導入されたこと」があると説明されたそうです。Canvaは2024年5月にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたCanva Create 2024で、AIを活用した新ツールスイートを発表し、大企業をターゲットとする新しい取り組みを発表しました。Canvaの広報担当者は、The Australian Financial Reviewに対して「当社の製品群は、ビジュアルツールキットやマジックスタジオといった新製品の発売により、ここ数年で大幅に成長しました」「9月から、Canvaチームの既存顧客向けの価格は、拡張された製品エクスペリエンスの価値を反映するように変更(値上げ)されます」と語っていました。マジックスタジオの登場 | AIの魔法が、あなたの仕事を加速する。 - YouTubeテクノロジーメディアのThe Vergeは「Adobeが提供する高額なグラフィックデザインソフトウェアに対して、シンプルで安価な代替ツールとして注目を集めたCanvaが大胆な値上げを実施したことは、大きな転換となる」と指摘しています。なお、Canvaは2026年にもCanvaチームの値上げを計画しているそうです。