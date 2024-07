ADOR、NewJeansの盗作疑惑について再びコメント「事実無根…HYBEの対応に疑問を感じる」

ADORのミン・ヒジン代表が、NewJeansの盗作疑惑を否定した。本日(23日)、ADORは公式Instagramを通じて「NewJeansが無事にデビュー2周年を迎えることができ、感謝申し上げます。ADORの立場をまとめてお伝えします」という文章と共に、公式コメントを公開した。ADORは「4月26日に発売された『Bubble Gum』のミュージックビデオから『Supernatural』の音楽活動まで、様々なことがあった3ヶ月の活動を終え、デビュー2周年を迎えてとても嬉しく思います。日韓での活動から東京ドームでのファンミーティングまで、多様なステージでファンに会い、深い愛を感じることができた時間でした。予想できない困難があった状況でも、すべてのスケジュールが問題なく進行するよう頑張ってくれたNewJeansのメンバーたちとスタッフ、サポートしてくださったたくさんの方々をはじめ、Bunnies(NewJeansのファン)の皆さんに、心から感謝申し上げます」と伝えた。

しかし、「このような喜びの中でも、マスコミやSNSなどを通じて、事実と異なる話が広がっていることを心配する声があることもよく理解しています。歪曲された事実を正すことも重要であるため、これに関する内容についてお伝えしたいと思います」と盗作疑惑に触れた。先立って、NewJeansの新曲「Bubble Gum」が公開されると、イギリスのバンドShakatak(シャカタク)が1982年に発売した「EASIER SAID THAN DONE」を盗作したのではないかという疑惑が浮上した。ShakatakhaはHYBE、ADORなどに抗議文を送り、公式アカウントを通じて「パブリッシング会社であるWise Music Groupがこの事件を扱っている」とし、「音楽学者を雇用してこの問題をさらに詳しく調査した。引き続き内容を共有する」と発表した。これについてADORは「4月26日、『Bubble Gum』のミュージックビデオが発表された後、5月20日、HYBEからShakatakが所属するイギリスのWise Music Groupの韓国代理を務めるEdition Koreaが送ってきたという類似性の問題提起を含むメールを受信しました。5月21日、『Bubble Gum』の作曲家たちは、Shakatak側が問題提起をする前、『EASIER SAID THAN DONE』を聞いたことがなかったため、無断で使用した事実もないと返信しました」と伝えた。そして「このイシューがマスコミから注目され始めた5月13日は、HYBEとのトラブルが拡散されていた時であったため、本件が事の本質とは異なる方向で利用される可能性を考え、あらかじめ2人の著名な海外の音楽学者に専門的な分析を依頼しました。それから6月17日、Shakatak側の韓国の法律事務所から内容証明が届き、当社は6月21日、『すでにShakatakの曲を無断で使用したことがないと返信したので、無断使用であることを証明する分析レポートを提出することを要請する』という内容を正式に伝えたと説明しました」と経緯を説明。ADORは「『Bubble Gum』と『EASIER SAID THAN DONE』はコード進行から異なり、bpmや全般的な曲の雰囲気や流れが異なります。特に本件について『無断使用』という言葉での問題提起は事実と全く異なり、単に短い小節のメロディー展開が類似しているだけだと判断しました。しかし、このメロディー展開は、『EASIER SAID THAN DONE』だけが使用したと主張することは困難です。『EASIER SAID THAN DONE』より前に発売された音楽から今まで、ジャンルを問わず、多くのポップソングでよく見られる形のメロディーであるためです」と伝えた。そして「当社は盗作疑惑に強く反論し、これに対する追加の反論が必要であれば、主張する側が説得力のある分析レポートをもとに、再び議論してほしいと要請した状況です。楽曲の類似性のチェックにおいて、レポートの提出、あるいはそれに対する要求は非常に自然で通常の手続きです。しかし一部のマスコミは、過程への理解なしに、問題を提起した側に分析レポートを要請したことが、まるでADORがこの問題について業界の倫理からずれた要求をしているかのように描写したことについて、当社は遺憾を表します」と主張した。