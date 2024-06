パナソニック・コネクト・ノース・アメリカが、堅牢性とモジュール互換性に優れたノートPC「Toughbook 40 Mk2」を発表しました。手袋をしたままでもタッチできる14インチスクリーンや、それぞれ交換可能なバッテリー、ストレージ、RAMを備えて価格は4699ドル(約74万3000円)から。警察や軍関係者、港湾や公共事業の従事者等に最適とされています。TOUGHBOOK 40 mk2 | Panasonic Connect

TOUGHBOOK 40 Mk2のサイズは幅354mm×高さ301mm×奥行き54.4mmで、重さは3.35kg。IP66の防水・防塵規格に対応していて、動作温度は-29℃〜+63℃。180cmまでの落下耐性も付いています。CPUにはIntel Core Ultra 5 135HまたはIntel Core Ultra 7 165Hを採用。Intel Core Ultraと言えば2023年12月に発表されたばかりのCPUで、IntelのSoCとして初めてAI処理に特化したニューラルプロセッシングユニット(NPU)を搭載したモデルです。ディスプレイは解像度は1920×1080の14インチスクリーン。静電容量式タッチスクリーンで、雨天および手袋着用時でも使用できるとのこと。OSはWindows 11 Pro 64ビット。RAMは16GB DDR5(最大4基搭載可能)、ストレージは512GB NVMe OPAL SSD(最大2TBまで拡張可能)です。特徴的なのは、パナソニック独自の「xPaks」という拡張モジュールを採用していて、バッテリー、ストレージ、RAMが交換可能という点。バッテリーは1つ当たり最長12時間持続しますが、交換することでさらに長時間使うことができます。その他xPaksはUSBポートやHDMIポート、指紋リーダー、非接触型カードリーダー、DVDマルチドライブ等に対応したものがデフォルトで採用されています。マイクやスピーカーも搭載していて、マイクに関してはAI搭載ノイズリダクション機能のおかげで騒がしい環境でも効果的な通信が可能だとのこと。通信規格はBluetooth 5.3 Class 1やWi-Fi 7、IEEE 802.3 10Base-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3abや、別途eSIMによる4G/5Gに対応。Wi-Fi 7使用時は最大5.8Gbpsで通信でき、特に「シフト終わりに大量の動画をアップロードしなければいけない警察官に有益」とされています。セキュリティ面では、TPM(TCG V2.0準拠)やスーパーバイザーパスワード、ハードディスクロックに対応し、物理的にPCを固定するセキュリティロックも搭載。このほか、10秒以内にデバイスのすべてのコンテンツを安全に消去できるセキュリティ機能も備わっているそうです。パナソニック・コネクトのヴァイス・プレジデントを務めるドミニク・パッサナンテ氏は、「当社はお客様のニーズに対応するだけでなく、将来のニーズを先取りしたソリューションの開発に専念しています。高度なAI機能を搭載したTOUGHBOOK 40 Mk2は、モバイルワーカーにとって仕事の生産性と効率を高めるツールの一つになるでしょう」と述べました。