【VARMILO FK2】7月~8月 発売予定価格:16,980円

VARMILOとふもっふのおみせは、レバーレスコントローラー「VARMILO FK2」を7月から8月に発売する。通販サイト「ふもっふのおみせ」にて予約を受け付けており、価格は16,980円。

本製品は、業界初のラピッドトリガーを搭載したレバーレスコントローラー。キーボードメーカー「VARMILO」と「ふもっふのおみせ」との共同開発によって商品化されたもので、ボタンの軸には「CHERRY MXI Multipoint Silver軸」を採用している。

各ボタンの設定方法がWEBアプリとなっているほか、大会での使用を想定して設計されており、大会のルールで厳密に規定されている「同時押しの処理(SOCDクリーナー)」に関しても柔軟な設定をすることが可能で、「上下・左右」の同時押しなどを個別に設定できる。

本体カラーは、ブラック・海の音色・桜の3色を用意しているほか、持ち運び用の専用のケースが付属し、ケースはコントローラーの下に敷いて高さを調整するために活用することができる。

「VARMILO FK2」

【本体仕様】

サイズ:奥行き 223mm x 幅 322mm x 高さ 30mm 重量:1395g 対応システム:PC(Windows) 内容物コントローラー本体ケーブル(3m・USB Type-A to C)ケーブルロックキャリーケース

【ボタン仕様】

ボタン数:14 移動行動 ボタン数:4 攻撃行動 ボタン数:10 サイズ(直径/全長):21mm/24mm(穴含む)

【スイッチ仕様】

スイッチ:CHERRY MXI Multipoint Silver軸 押下圧:45g ストローク:1.5mm ~ 2.2mm(調整中) 作動点:0.1mm単位で調整可能 リセットポイント:0.1mm単位で調整可能

設定WEBアプリ

カラー「ブラック」

カラー「海の音色」

カラー「桜」

※現在開発中の商品のため、デザイン・仕様は予告なく変更となる可能性がございます。