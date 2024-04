首の後ろから9キロの腫瘍がぶら下がっていたドイツの30歳の女性が、 アメリカ で“ 人生 を変える”手術を受けた。手術のビフォーアフターは米リアリティチャンネル『TLC』の新シリーズ「テイク・マイ・チューモア(Take My Tumor・私の腫瘍を取って)」で公開され、視聴者からは様々な声が寄せられた。英ニュース メディア 『UNILAD』などが詳細を伝えた。ドイツ、ゲッピンゲンで暮らすアレクサンドラさん(Alexandra、30)は、約3000人に1人の割合で発症すると言われる遺伝性の難病「神経線維腫症I型(N F1 )」を患っている。

アレクサンドラさんが最初に腫瘍に気付いたのはまだ小学生の頃で、首の後ろにヘーゼ ルナ ッツほどのしこりができたという。ところが15歳になると腫瘍はグレープフルーツ大になり、20年以上をかけてまるでマントをぶら下げているかのように成長。先端は 二股 に分かれ、ついには太腿あたりまで垂れ下がり、重さは体重の20%を占めるまでになった。幸いなことに腫瘍は良性だったが、それまで診察を受けた6人の医師は皆、「腫瘍には太い静脈があり、切除すれば失血死の可能性がある。腫瘍が脊髄に付着している場合、切除手術によって体が麻痺するかもしれない」と指摘し、リスクが高い手術を避けたという。希望を失ったアレクサンドラさんはその後、手術をせずに生きる道を見出そうと努力した。しかし腫瘍は重く繊細で、普通の生活をすることは難しかった。アレクサンドラさんは「腫瘍は肩ではなく、首から下がっているでしょう。だから喉が圧迫されて呼吸困難になったこともあったわ」と明かし、こう続けた。「腫瘍があまりにも重いので、スリングに入れて生活するようになったの。ただスリングは、私が移動する方向とは反対に動くのよ。それでバランスが取れなかったり、倒れてしまったり…。」「それに腫瘍を覆う皮膚はとても薄くて柔らかく、ちょっとぶつかっただけで野球のバットで叩かれたように感じていたわ。そうして皮膚が傷つくと 感染症 のリスクが高まるから、人混みを避けたり、父にはよく私の後ろを歩いてもらい、腫瘍を保護してもらっていたの。」「大きな腫瘍で洋服も制限されるし、長時間座っているのがつらくて旅行もできなかった。それに30歳になっても仕事に就けず、両親と同居で、自分の 人生 を歩むことができないでいた。普通の生活が困難だったの。」そうしてアレクサンドラさんが助けを求めたのが、米カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に活躍する頭頸部がんの専門家、ライアン・オズボーン医師(Dr. Ryan Osborne)で、手術のビフォーアフターは『TLC』で公開された。同医師はアレクサンドラさんの腫瘍を「ケープ(袖なしのマント)」と呼び、検査の結果「これ以上大きくなると危険」と判断して手術を実施した。手術では、大量出血を避けるために静脈の位置をしっかりと確認し、腫瘍に止血帯を巻いて吊り下げてからメスを入れ、6時間をかけて約9キロの腫瘍を切除した。アレクサンドラさんは術後すぐ、首が軽くなったのを感じたそうで、12週後にはドイツに帰国。早速ドレスの ショッピング に出かけて幸せを実感したようで、今の自分について「喜びに溢れている」と明かし、こう述べた。「実は腫瘍がない自分を想像していたけど、実際は夢に見ていたよりもずっと素敵だし、普通の首になって本当に幸せよ。それにまるでプリンセスになったように、自分が"可愛い"と思えるの!」なおアレクサンドラさんのビフォーアフターの動画には、医師を称賛する声があがる一方で、「なぜ腫瘍が小さいうちに切除しなかったのか。ドイツだったら手術は可能だったのでは?」「両親はなぜ何もしなかったの?」「20年以上も耐えてきたなんて! かわいそうに」「 人生 を変える手術。成功して本当に良かった」「これからの 人生 、楽しんで!」といった様々なコメントが寄せられている。ちなみにオズボーン医師はがん専門医として20年以上のキャリアがあり、少し前には「神経線維腫症I型(N F1 )」を患うトリニダード・トバゴの42歳女性の手術も行っていた。そしてこの女性も術後、「美しいと感じる」と笑顔を見せていた。